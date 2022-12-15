Telefon dolandırıcıları korkuttukları ailenin umre paralarını çaldı - Son Dakika
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Telefon dolandırıcıları korkuttukları ailenin umre paralarını çaldı

16.12.2022 00:40

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefon dolandırıcıları, "Cinayete karıştınız" diye korkuttukları ailenin umre için biriktirdiği yaklaşık 80 bin liralık birikimi çaldı. Dolandırıcıların oyununa gelen aile paralarını kaptırmanın şaşkınlığını yaşarken jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefon dolandırıcılarının son oyunu akıllara durgunluk verdi. Bayat köyünün muhtarı Bektaş Candan, özel işleri nedeniyle Kastamonu'ya gittiği esnada evde bulunan eşi Hanife Candan'ı bir kişi telefonla aradı. Telefondaki kişi, Candan'a, onun, eşinin ve kızının Tosya'da birisini öldürdüğünü, hapse atılacaklarını söyleyerek, bu nedenle evdeki değerli eşyalarını gönderecekleri kişiye teslim etmesini istedi.

EVE GELEN KİŞİYE 80 BİN LİRA VERDİ

Eve gelen bir kişiye, toplam değeri 80 bin lirayı bulan altın, döviz ve nakit parayı veren Hanife Candan, daha sonra Kastamonu'dan dönen eşine durumu anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET YALANIYLA KANDIRDILAR

Hanife Candan, "Telefon açtılar, 'siz, eşiniz ve kızınız, Tosya'da bir dul kadını öldürmüşsünüz' dedi. Ben de 'biz yapmadık, kim söylüyor bunları' dedim. 'Gelip evinizi arayacaklar. Sizin ellerinizi bağlayıp hapse atacaklar' dedi. 'Siz parayı verin, akşam size geri yollayacağız' dedi. 'Benim beyim yok' dedim. 'Beyimi arayacağım' dedim ama telefonu kapattırmadılar. 'Biz polis arabasıyla geliyoruz, sen aşağı in, paraları ver' dedi. Ben de gelen kişiye paraları verdim" ifadelerini kullandı.

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"UMREYE GİDECEKTİK"

Eşi Bektaş Candan ise, "Bugün Kastamonu'ya gittim. Benim gittiğimi nereden biliyorlar? Saat 15.00-15.30 arası gelmişler. 'Tosya'da birilerini öldürmüşsünüz. Siz parayı verin, eşinizle birlikte göndereceğiz' demişler. Ben akşam ezanında eve geldiğimde halen telefon ile konuşuyorlardı. 'Eşim geldi' deyince telefonu kapattılar. Ben de dolandırıldığımızı anlayıp hemen jandarmayı aradım. Biz bu para ile umreye gidecektik. İnekleri filan satmıştık. 75-80 bin lira vardı, altın, avro ve nakit para olmak üzere" diye konuştu.

"HIRSIZ KOŞARAK GİDİYORDU"

Görgü tanığı Recep Çakmak da, "Ben akşamüzeri evin önünde çay içerken, bu hırsız panikli bir şekilde evin önünden hızlı hızlı gidiyordu. Ben de tereddüt ettim. Arkasından bağırdım 'nereye koşuyorsun' diye. Ben bağırınca daha da hızlandı. Hemen traktöre binerek köyün 500 metre altına kadar gittim ama o arada kayboldu" dedi.

Kaynak: AA
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KASTAMONU - Telefon dolandırıcıları 'Cinayete karıştınız' dedikleri ailenin umre parasını aldı KASTAMONU - Telefon dolandırıcıları 'Cinayete karıştınız' dedikleri ailenin umre parasını aldı 'UMRE' İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ ALTIN VE PARAYI DOLANDIRICIYA KAPTIRDILAR 'UMRE' İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ ALTIN VE PARAYI DOLANDIRICIYA KAPTIRDILAR

Cep Telefonu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcıları korkuttukları ailenin umre paralarını çaldı - Son Dakika

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