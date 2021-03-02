- İhracatta rekor üstüne rekor kırılıyor

TİM Başkanı Gülle: "Yıllık 184 milyar dolar hedefini aşacağız"

ANKARA - Şubat ayında Türkiye'nin ihracatı, pandemiden dolayı yaşanan talep daralmasına rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 9,6'lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamı oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ortaya koyduğu başarılı ihracat performansıyla, tüm dünyada örnek alınmaya başlandı. Ardı ardına son üç ayı rekorla kapattık. 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük. İhracat rakamlarımız yakın coğrafyamız için Türkiye'nin ne denli vazgeçilmez ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koyuyor. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Geçtiğimiz Ocak ayında 15 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaşan Türk ihracatçısı, şubat ayında da hız kesmeyerek rekor kırdı. İhracat ailesi Şubat ayında da 16 milyar doları geçerek tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı yapma başarısı gösterdi. İlk iki aydaki ihracat rakamları, yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğinin göstergesi oldu.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Kadın Konseyi üyelerinin de katılımıyla şubat ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne göre şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6'lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihin en yüksek şubat ayı ihracatı oldu.

"Çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız"

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatta rekorla kapattığımız ocak ayından sonra, ihracat ailesi şubatta da, oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Ardı ardına son üç ayı rekorla kapattık. Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 9,6'lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolar oldu. 2020 yılı ocak ve şubat aylarında, iyi bir başlangıç yaparak, ardı ardına rekorlara imza atmıştık. 2021 yılının ilk iki ayında da aynı şekilde, rekor tazelemenin gururunu yaşıyoruz. 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. İhracatçılarımız vites düşürmeden; çalışmaya, üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Küresel tedarik zincirlerindeki değişimden, ülkemizin maksimum düzeyde fayda sağlamasının, ihracatçımızın dünyanın dört bir yanından alıcılarla sık sık buluşturulmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz" dedi.

"İhracatçı firma sayısı 40 bini geçti"

Gülle, 1538 firmanın, şubat ayında ilk kez ihracat yaptığını ve ihracata yeni başlayan bu firmaların, geçtiğimiz ay 70 milyon 480 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve şubat ayı toplamında ise 40 bin 616 firma ise ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

"22 sektör ihracatını artırdı"

Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 22 sektörün ihracatını artırdığına vurgu yapan Gülle şunları söyledi: "2 milyar 536 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 517 milyon dolara ulaşan Hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Şubat ayının en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 47 artışla 415,6 milyon dolara ulaşan Madencilik; yüzde 34 artışla 233,2 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık; yüzde 25 artışla 16,3 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri sektörleri oldu. Şubat ayında sektörlerimizdeki çarpıcı artışlara bakacak olursak; Çelik sektörümüz; Brezilya'ya ihracatını yüzde 2 bin 333, Birleşik Krallık'a ihracatını ise yüzde 510 artırdı. Elektrik Elektronik sektörümüz, şubat ayında, Özbekistan ihracatını yüzde 470 artırdı. Kimyevi Maddeler sektörü ihracatımız, Nijerya'ya yüzde 418 artış gösterdi"

"Yaz ayları ile beraber fiziksel heyetlerimize de devam etmeyi planlıyoruz"

Gülle, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana, 50 ülkede, 55 sanal ticaret heyeti, 10 sanal fuar gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah, yaz ayları ile birlikte, fiziksel heyetlerimize de devam etmeyi planlıyoruz. Bu heyetlerle ihracatımızın geleceğini inşa ediyoruz. Ortaya koyduğu başarılı ihracat performansıyla, ülkemiz tüm dünyada örnek alınmaya başlandı.Rehavete kapılmadan, ihracat ekonomimiz için ne denli önemli bir faaliyet olduğunun bilinciyle, her gün daha güçlü bir inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. İhracat sevdamız hiç bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin üç kentine lojistik merkezi

İhracat için önem taşıyan bir başka konunun pazara erişim olduğuna dikkat çeken Gülle, "İhracatçılarımızın dünyanın dört bir köşesindeki pazarlara erişimini kolaylaştırmak adına, Türkiye Lojistik Merkezlerinin kurulması çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bu lojistik merkezlerini, ABD'de Los Angeles, New Orleans ve Georgia şehirlerinde ve Afrika'da, Gana'da kurmayı planlıyoruz. Bu konumları, ihracatçımızın azami fayda sağlayacağı şekilde, tüm İhracatçı Birliklerimiz ve Genel Sekreterliklerimizle istişareyle, sektörel kümelenmeleri de dikkate alarak belirledik.Kurulan bu lojistik merkezleri, kuruldukları bölgelere ihracatımızı katlayacak.ihracatçımıza uzak pazarlarda destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kredi derecelendirme kuruluşları daha gerçekçi değerlendirmeler yapmalı"

Türkiye ile dünya ekonomisinde ve ticaretindeki güncel duruma da değinen Gülle, "Ülkemizin makroekonomik görünümündeki iyileşme son dönemde uluslararası değerlendirme kuruluşlarının da radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz hafta, Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü, negatiften durağana çevirdi" dedi ve ekledi:

"Büyüme tarafında ise, Moody's büyüme tahminlerini güncelledi. Kuruluş, Türkiye için, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'tan yüzde 4'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'ten 5'e çıkardı. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin, dünya ülkelerinin 2.dünya savaşından bu yana en derin ekonomik daralmayı yaşadığı böylesine bir yılı, pozitif büyümeyle kapatacağına olan inancımızı, birçok kez ifade ettik. O dönemde, uluslararası birçok kuruluş ülkemiz ekonomisinin yüzde 4-5 seviyesinde küçüleceğini tahmin etmişti. Bugün, haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi, ihracatta 51,2 milyar dolarla rekor kırdığımız 2020 yılının son çeyreğinde, yüzde 5,9 büyüdü. 2020 yılını ise, yüzde 1,8'lik pozitif büyümeyle kapattı. Özellikle, ülkemizin yatırım ortamına ilişkin reel ekonomik görünümle uyuşmayan değerlendirmeler ortaya koyan kredi derecelendirme kuruluşlarının, önümüzdeki aylarda ülkemiz için daha gerçekçi değerlendirmeler yapmalarını umut ediyoruz"

"Türkiye vazgeçilmez, güvenilir bir tedarikçi"

Gülle şöyle devam etti:

"Dünya ticaretindeki güncel durumu baktığımızdaysa; yıllık verilerin açıklanması, özelikle ihracatımızda ciddi pay alan Avrupa ülkelerinde, 2020 yılında yaşanan talep daralmasının, Avrupa Birliği'nin ithalatına olumsuz etkisini daha net ortaya çıkardı. Avrupa Birliği ülkelerinin, 2019 yılında ithalatı 2,3 trilyon dolar seviyesindeyken, 2020 yılında 1,8 trilyon dolar seviyesine geriledi. Bu veriler, yüzde 22'lik bir düşüşe tekabül ediyor.Ülkemizin bölgeye ihracatındaki düşüşün ise, yüzde 8,7 ile sınırlı kaldığını görüyoruz.Bu rakamlar yakın coğrafyamız için Türkiye'nin ne denli vazgeçilmez, güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koyuyor. Küresel ticarette bölgeselleşmenin önem kazandığı bu dönemde, komşu coğrafyalarla ticaretimizde istikrarı korumamız gerekiyor.Dünya ekonomisinin içerisine girdiği bu toparlanma sürecinde ülkemiz ihracatçısının, doğacak olan yeni fırsatları değerlendirmesi adına, çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük"

"TİM Kadın Konseyi ile birçok önemli projeye imza attık"

TİM Kadın Konseyi'ne ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne konuşmasında dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: "TİM olarak, ekonomimizde kadınların katılımıyla doğan kaldıraç etkisinin farkındayız. Özellikle Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2000'li yıllardan bu yana çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Son 15 yılda işgücüne dahil olan kadın sayısı yüzde 60 arttı. Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 23,6'dan yüzde 30,6'ya çıktı.Kadın profesör sayısı neredeyse 3 katına çıktı, yönetici pozisyonundaki kadınların oranı yüzde 20'ye yükseldi. Hedefimiz, kadınlarla erkeklerin üretime, ihracata, katma değere eşit oranda katıldığı bir Türkiye ekonomisi.Bu hedef doğrultusunda, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında, daha fazla kadının temsil edilmesi amacıyla, meclisimizde bir ilk olan TİM Kadın Konseyi'ni kurduk. Konseyimiz, her geçen gün daha da büyüyerek, dijital iletişimden, uluslararası ilişkilere, eğitim ve mentörlükten, toplumsal farkındalık ve iklim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, 9 ayrı komite altında çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce oluşturduğumuz Kadın Konseyimizle, kısa zamanda, birçok önemli projeye imza attık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin "Sıfır Atık İnisiyatifinden" ilham alarak Meclisimiz bünyesinde, "İhracatta Sıfır Atık Projesini" hayata geçirdik. Proje kapsamında, Dış Ticaret Kompleksi yerleşkesi bünyesinde geri dönüşüm kutuları yerleştirdik, atık biriktirme merkezi oluşturduk ve atıkların kaynağında ayrılmasını sağladık. Bunun yanında tüm personelimize, "İhracatta Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi" verdik.

"Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı"nı düzenleyeceğiz"

TİM Women Export Talks, Kadın ihracatçılarımıza özel Güney Amerika Sanal Ticaret Heyeti, Sürdürülebilirlik Raporu, Kadın Girişimcilik Programı, ve daha nice projeyi, Konseyimiz oldukça başarılı bir şekilde ortaya koydu. Yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız, birçok projemiz var. "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye" diyerek inşallah, "Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı"nı düzenleyeceğiz. Bunun yanında, "İhracatın Güçlü Kadınları Filmi" projemizin de, kadın ihracatçılarımızın, elde ettikleri başarıların tanıtımı noktasında, önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz"

"Kadınlarımız olmadan, ihracatta hedeflerimize ilerleyemeyiz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ihracatçı kadınlara yönelik Afrika sanal ticaret heyeti gerçekleştireceklerinin altını çizen Gülle, "Bunun yanında, ülkemiz ekonomisinin gelişimi için; üretime, istihdama ve ihracata önemli katkıları olan kadın ihracatçılarımızı, yıllık ihracat performanslarına göre değerlendirerek "İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni"nde, ödüllendireceğiz.Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla ertelediğimiz törenimizi, bu yıl inşallah fiziki ortamda gerçekleştireceğiz. Tüm bu projelerin mimarları olan TİM Kadın Konseyimiz de bugün bizlerle beraber. Onlardan aldığımız güçle, geleceğimizi birlikte kuracağız. Kadınlarımız olmadan, ihracatta hedeflerimize ilerleyemeyeceğimizin bilinciyle; birlikte çalışmaya, üretmeye, katma değer yaratmaya devam edecek, böylelikle 'İhracatla Yükselen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırdılar

Şubat ayında ihracatçı ailesi, Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; 177 milyon dolarlık artışla ABD, 175 milyon dolarlık artışla Birleşik Arap Emirlikleri, 159 milyon dolarlık artışla Almanya oldu.

AB'ye ihracat artıyor

Şubat ayında, ülke gruplarına göre ihracatta ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne (AB-27), ihracatımız yüzde 11,8 artışla, 6,87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de dahil, Avrupa kıtasının, şubat ayı ihracatımızdaki payı ise, yüzde 55,8 oldu.Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,75 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,57 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,3 milyar dolar; Kuzey Amerika'ya ise 989 milyon dolar; ihracat gerçekleştirildi.

Elazığ'daki ihracat artışı dikkat çekti

58 il ihracatını artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; yüzde 7 artışla 6 milyar 125 milyon dolarla İstanbul, yüzde 21 artışla 1 milyar 274 milyon dolarla Kocaeli, ve yüzde 5 düşüşle 1 milyar 227 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar; yüzde 224 artışla 31,4 milyon dolara ulaşan Elazığ; yüzde 174 artışla 33,5 milyon dolar ihracat yapan Zonguldak; yüzde 94 artışla 18,9 milyon dolarlık ihracata imza atan Burdur'da oldu.

Paritedeki artış ihracata pozitif yansıdı

Miktar bazındaki ihracat ise; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak, 12,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı.Şubat ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 699 milyon dolar olarak gerçekleşti. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

172 ülkeye TL ile ihracat gerçekleştirildi

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 159 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.