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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı

Türkiye'nin mobilite markası TOGG, CES 2024'te yeni modeli T10F'i tanıttı. T10F, 2025'ten itibaren kullanıcılarla buluşacak ve 600 kilometreye varan menzil seçenekleri sunacak. Ayrıca T10F, harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilen ve sürekli güncellenebilen özelliklere sahip olacak.

09.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:43
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ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

TOGG'UN YENİ SEDAN MODELİ CES 2024'TE TANITILDI

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde bugün başlayan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te yerini aldı. CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz (Transition Consept Smart Device) ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan Togg, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri


Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'e katıldıklarını söyledi. Fuarda, bütün faaliyet alanlarında kullanıcılarla buluşturdukları ürün ve hizmetlerin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerini anlattıklarını dile getiren Karakaş, bunun yanı sıra ikinci akıllı cihazları T10F ile dünya kamuoyunun karşısına çıktıklarını anlattı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

T10F MODELİ 2025'TEN İTİBAREN YOLLARDA OLACAK

Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F'yi dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız."

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Karakaş, CES'te ikinci akıllı cihazlarının yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformu ve temiz enerji çözümlerini de ziyaretçiler ile buluşturduklarını vurguladı. Ayrıca Karakaş, T10X'in Avrupa'da ilk olarak Almanya'da yıl sonu itibarıyla satışlarına başlanacağını aktardı.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ

Verilen bilgiye göre, Togg T10F, T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkıyor. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılar ile buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

160 kW/ 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

SADECE BİR CİHAZ DEĞİL AYNI ZAMANDA GÜÇ KAYNAĞI

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg sahipleri akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecek.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

SÜREKLİ GÜNCEL KALACAK

T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak. Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğine de sahip olacak.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F'nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılar ile buluşturacak.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

SPORTİF TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

T10X gibi C platformunda tasarlanan T10F, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu bir görünüme sahip. Cihazın stil konseptinde, dinamik ve sportif bir çizgiyi modernlikle birleştiren hacimli arka tasarım dikkat çekiyor. Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir Togg imzası olan 'bumerang' şeklindeki gündüz farları yer alıyor.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, T10F'nin sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif bir sürüş deneyimine imkan sağlıyor.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri

TRUMORE DÜNYASIYLA BAĞLANTILI BİR DENEYİM

Kullanıcılar T10X'te olduğu gibi T10F cihazında da Togg'un mobilite deneyimini yeniden tanımladığı Trumore mobil uygulamasıyla bağlantılı bir deneyim yaşayacak. Sürücüler, Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.

Togg'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
Türkiye\'nin yerli otomobili Togg\'un yeni modeli CES 2024\'te tanıtıldı
YORUMLAR (1)
  • Fevzi Dereli: Kapılar normale dönmüş. Ters açılan kapılar çok çirkin gösteriyordu önceki modelde Yanıtla 27 1

TOGG, Otomobil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli CES 2024'te tanıtıldı - Son Dakika
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