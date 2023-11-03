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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:28

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

TOKAYEV KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı. Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

ZİRVE TOPLANDI

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu. Ardından da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi öncesi bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail- Filistin çatışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Türkiye- Ermenistan normalleşme süreci ile, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULARI ELE ALACAKLAR

Dönem Başkanlığı'nın, Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı - Son Dakika
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