Türk Kızılay bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı - Son Dakika

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile yürüttüğü kampanya kapsamında 2020 kurban vekaletlerinin kurban etlerinin dağıtımına başladı.

Ankara'da kurban eti dağıtımı öncesinde basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "2020 Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için buradayız. Vekalet ile kurbanlarını Kızılay üzerinden verenlerin kurbanlarını toplamak için hedef belirlemiştik. Bu belirlediğimiz hedef doğrultusunda yurt içinde yaklaşık 50 bin yurt dışında 100 bin hisse hedefimiz vardı. Arefe günü itibariyle bu hedeflerimize hemen hemen ulaşmış olduk. Vekaletle ihtiyaç sahiplerine kurbanlarını bağışlayan bağışçılarımızın kurbanlarını kestik, bugün bayramın üçüncü günü ve bugün itibariyle birkaç yer dışında tüm Türkiye geneli ve yurt dışındaki kurban bağışlarının tamamını kesmiş olacağız bunları gerçekleştirirken de noter huzurunda ve din görevlisi, doktor, hekimlerimizi kontrolünde bu hedeflerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında 2 milyon 500 bin toplamda 4 milyon 200 bin ihtiyaç sahibine bağışlarımızı ulaştırmış olacağız"

Türkiye dışındaki ülkelerdeki hisseler hakkında bilgi veren Genel Sekreter Can, " Tanzanya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Kuzey Makedonya, Karadağ, KKTC, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin, Gazze ve Kudüs Şehirlerinde toplamda 16 ülkede delegasyonlarımız aracılığıyla 100 bin hisseyi kesmiş olduk. Türkiye içinde yaklaşık 1 milyon 700 bin kişiye bu kurban bağışlarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurt dışında ise 2 milyon 500 bin toplamda 4 milyon 200 bin ihtiyaç sahibine bağışlarımızı ulaştırmış olacağız. Kızılay aracılığıyla bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran tüm bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Araçlarımıza yüklediğimiz kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız, ama esas biz et ve süt kombinalarında, Et ve Süt Kurumu'nun kesimini yapıyoruz. Yurt genelinde Adana, Ankara, Erzurum, Bingöl, Sivas, Denizli, Ağrı, Yozgat ve Diyarbakır'da bulunan et ve süt kombinalarında kesimlerimiz gerçekleşti. Burada hijyenik ortamda 121 santigrat derecede kıyma ve kuşbaşı hale getirdiğimiz etleri, oda sıcaklığında 18 ay raf ömrü olan bir konserve şekline getiriyoruz. Kurban bereketi bir yıl sürsün diye şube ve temsilciliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına götürerek şenlendirmiş oluyoruz. Bütün bağışçılarımıza, ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz. Herkesin bayramını bu vesile ile tebrik ediyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ve beraberindeki Türk Kızılay Gönüllüleri daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ederek kurban etlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Ayrıca yapılan bir aile ziyaretinde 18 yaşındaki EMS hastası olan genç için Ankara Türk Kızılay Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen panayırdan gelen gelir ile alınan tekerlekli sandalye hediye edildi. - ANKARA