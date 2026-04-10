Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı - Son Dakika
Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı

Türkiye ensesinde, Netanyahu\'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı
10.04.2026 22:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame tamamlandı. Aralarında Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu 35 şüpheli hakkında; insanlığa karşı suç, soykırım, eziyet ve yağma gibi ağır suçlamalar yöneltilirken, dosya yargılama aşamasına taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na yönelik silahlı baskına ilişkin hazırladığı iddianame tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan soruşturma, İsrail’in en üst düzey isimlerini hedef alan tarihi bir yargı sürecine evrildi. Netanyahu’dan Genelkurmay Başkanı’na kadar 35 şüpheli hakkında; insanlığa karşı suç, soykırım, eziyet, yağma ve alıkoyma dahil çok ağır suçlamalar yöneltildi.

GÜRLEK DÖNEMİNDE BAŞLATILAN SORUŞTURMA, YARGILAMA AŞAMASINA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosya, uluslararası sularda sivil yardım gemilerine yönelik silahlı müdahale iddiaları üzerine başlatılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Başsavcı olduğu dönemde düğmesine basılan soruşturma, bugün iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte resmen yargılama aşamasına taşındı.

Bu kritik eşik, Türkiye’nin İsrail’in Sumud filosuna karşı müdahalesine yalnızca diplomatik tepki vermekle kalmadığını, doğrudan yargı mekanizmasını işleterek uluslararası hukuk zemininde hesap sorma iradesini ortaya koyduğunu net şekilde gösterdi.

NETANYAHU VE İSRAİL ZİRVESİ SANIK SANDALYESİNDE

İddianamede yer alan isimler, dosyanın çarpıcılığını daha da artırdı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir başta olmak üzere 35 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Savcılık, bu isimlerin münferit hareket etmediğini, “planlı, organize ve müşterek fail” olarak operasyonu yönettiklerini tespit etti. Bu tespit, olayın sahadaki bir müdahale değil, devlet aklıyla yürütülen bir operasyon olduğu iddiasını güçlendirdi.

ULUSLARARASI SULARDA SİLAHLI BASKIN

Dosyaya göre Sumud Filosu, Gazze’deki sivillere yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir sivil girişimdi. Ancak bu filo, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda seyir halindeyken İsrail güvenlik unsurlarının hedefi oldu. Gemiler zorla durduruldu, silahlı personel tarafından kontrol altına alındı, siviller cebir kullanılarak alıkonuldu.

Bazı mağdurların zorla İsrail’e götürüldüğü, belirli süre özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları ve ardından sınır dışı edilerek Türkiye’ye gönderildikleri iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı. Bu tablo, müdahalenin bir “güvenlik uygulaması” değil, açık bir güç kullanımı operasyonu olduğunu ortaya koydu.

İŞKENCE, EZİYET VE AŞAĞILAMA İDDİALARI

Mağdurların ifadeleri ve adli raporlar dosyanın en sarsıcı bölümlerini oluşturdu. Silahlı müdahalenin ardından sivillerin fiziksel şiddete maruz kaldığı, aşağılayıcı muamele gördüğü ve uzun süreli baskı altında tutulduğu iddiaları detaylarıyla kayda geçti.

Savcılık, bu eylemlerin anlık değil, “sistematik ve süreklilik arz eden” bir süreç olduğunu belirterek eziyet suçunun oluştuğu kanaatine vardı. Yaralanan mağdurların bulunduğu, bazı vakalarda kemik kırığı gibi ağır sonuçların ortaya çıktığı da dosyada yer aldı.

YARDIM MALZEMELERİNE EL KONULDU

İddianamede yalnızca kişilere yönelik fiiller değil, mallara yönelik eylemler de detaylı şekilde incelendi. Gemilerde bulunan insani yardım malzemeleri ile kişisel eşyaların cebir ve silah kullanılarak alındığı, bu eşyaların iade edilmediği tespit edildi.

Savcılık bu nedenle eylemleri “nitelikli yağma” kapsamında değerlendirdi. Ayrıca gemi ekipmanlarına verilen zarar nedeniyle mala zarar verme suçlaması da dosyada yer aldı. Böylece müdahalenin yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve insani boyutlarıyla da ağır bir suç zinciri oluşturduğu netleşti.

Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı

EN AĞIR SUÇLAMA: SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

İddianamenin en çarpıcı kısmı ise Gazze’deki genel tablo ile Sumud Filosu müdahalesi arasındaki bağ oldu. Savcılık, Gazze’de sivillere yönelik sistematik saldırılar, açlık ve susuzluğa mahkûm etme, sağlık hizmetlerine erişimi engelleme ve zorla yerinden etme gibi uygulamaları geniş şekilde değerlendirdi.

Ardından yardım filosuna yönelik saldırının bu büyük tablonun bir parçası olduğu vurgulandı. Bu nedenle şüphelilerin eylemleri yalnızca bireysel suçlar kapsamında değil, TCK 77 kapsamında insanlığa karşı suç ve TCK 76 kapsamında soykırım suçu ile bağlantılı olarak ele alındı. Bu tespit, dosyayı uluslararası hukuk açısından en üst seviyeye taşıdı.

TÜRKİYE, HESAP SORAN BİR HUKUK İRADESİ ORTAYA KOYDU

İddianamede, failin kim olduğuna ya da olayın nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden fiillerin soruşturulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının maruz kaldığı ihlaller karşısında devletin etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü bulunduğu açıkça ifade edildi. Bu yaklaşım, Türkiye’nin Sumud filosu konusunda, doğrudan harekete geçen ve hesap soran bir hukuk iradesi ortaya koyduğunu gösterdi.

KAÇAK SANIKLAR İÇİN YARGILAMA BAŞLIYOR

Savcılık, şüphelilerin yurt dışında bulunmaları nedeniyle yargılamanın kaçakların yargılanması usulüne göre yapılmasını talep etti. Buna göre Netanyahu ve diğer isimler Türkiye’de bulunmasa bile süreç işleyecek, dava tüm ağırlığıyla devam edecek. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Binyamin Netanyahu, Akın Gürlek

Son Dakika Binyamin Netanyahu Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 22:46:16.
SON DAKİKA: Türkiye ensesinde, Netanyahu'ya karşı soykırım iddianamesi tamamlandı - Son Dakika
