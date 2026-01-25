Türkiye, Libya'da Enerji Alanında Aktif Olacak - Son Dakika
Türkiye, Libya'da Enerji Alanında Aktif Olacak

25.01.2026 09:59
Bakan Bayraktar, Libya ile enerji iş birliklerini güçlendirecek projeler üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye, Libya'nın hem kara hem de deniz alanlarında çok aktif olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya 22'nci ?Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

BAŞBAKAN DİBEYBE İLE GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar, Libya temasları kapsamında önce Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesaplarından bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, görüşmede hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliklerini derinlemesine ele aldıklarını belirtti. Bayraktar, Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri bir aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını da bildirdi.

22'NCİ DÖNEM KEK TOPLANTISI

Daha sonra 22'nci Dönem KEK Toplantısı'na katılan Bayraktar, sanal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Dost ve kardeş Libya ile 17 yıl aradan sonra Trablus'ta gerçekleştirdikleri 22'nci Dönem KEK Toplantısı'nı, Libya Ulaştırma Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Muhammed Şahubi ile imzaladıkları Mutabakat Zaptı ile nihayete erdirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Enerji alanında, iki ülkenin kamu şirketleri arasında petrol ve petrol ürünleri ticareti konusunda devam etmekte olan başarılı faaliyetlerin artırılmasında ve çeşitlendirilmesinde mutabık kaldık. Libya'nın kara ve deniz alanlarında gerçekleştirilmesi planlanan iş birliğine ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Ayrıca, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş birliğine vardık. Bizler, tarihten gelen kardeşlik hukukumuzu, 'kazan-kazan' ilkesiyle ve samimiyetle güçlendirilmiş bir ekonomik kalkınma hamlesine dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Libya'nın istikrarı, refahı ve kendi kaynaklarıyla güçlü bir gelecek inşa etmesi yolunda, dün olduğu gibi bugün de en büyük destekçisi olmaya devam edecektir."

ÖNCELİK ARZ GÜVENLİĞİ

Bakan Bayraktar, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Stratejik Ortaklıklar: Libya'yı Küresel Bir Enerji Lideri Olarak Konumlandırmak' başlıklı bakanlar paneline de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Türkiye'nin enerji talebinin büyümeye devam ettiğine işaret eden Bayraktar, önceliklerinin arz güvenliğini artırmak, bunun yanı sıra gaz, petrol ve kömürde ithalat bağımlılığını azaltmak ve Türk ekonomisini 2050'de karbon nötr bir ekonomi haline getirmek olduğunu ifade etti. Bayraktar, enerji politikalarını bu üç konu etrafında şekillendirdiklerini vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK POTANSİYEL

Türkiye'nin bu yolculuğunda yenilenebilir enerjinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bayraktar, "Güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütlede büyük bir potansiyelimiz var ve her yıl enerji sepetimize yaklaşık 9 GW'lık yeni güneş ve rüzgar enerjisi dahil ediyoruz. Bunun yanında, enerji verimliliği konusunda çok kapsamlı bir programımız var" değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEERDE HEDEF 20 GW

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 4 reaktörün inşa edileceğini aktaran Bayraktar, "Bununla yetinmeyip önümüzdeki 20 yıl içinde enerji sepetimize 8 nükleer reaktör daha eklemek istiyoruz. Türkiye, yüzyılın ortasına kadar 20 GW'lık bir nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Büyük ölçekli konvansiyonel projelere ek olarak, küçük modüler reaktörleri (SMR) de nükleer programımıza dahil etmek istiyoruz" dedi. Bayraktar, Akkuyu'da ilk reaktörü bu yıl devreye almayı planladıklarını da belirtti.

PETROL VE DOĞAL GAZ

Şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan yaklaşık 60 bin varil petrol eş değeri doğal gaz üretildiğini söyleyen Bayraktar, buradaki üretimi bu yıl iki katına, 2028'de de dört katına çıkaracaklarını bildirdi. Bayraktar, Gabar'daki sahalarda da günlük yaklaşık 80 bin varil petrol üretildiğini anlattı.

LİBYA'DA ÇOK AKTİF OLACAĞIZ

Bakan Bayraktar, uluslararası iş birlikleriyle çok daha büyük bir potansiyelin olacağına inandığını kaydederek, "İşte bu yüzden Libya'dayız; buradaki mevkidaşlarımızla çok güçlü, iddialı hedeflerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Bu bağlamda Türkiye, Libya'nın hem kara hem de deniz alanlarında çok aktif olacak" ifadelerini kullandı.

HEDEF BİR MİLYON VARİL ÜRETİM

Libya, Irak, Kazakistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki projeler için görüşmelerin sürdüğünü aktaran Bakan Bayraktar, "Amacımız, 2028 yılında yarım milyon varil üretim yapması beklenen milli petrol şirketimizi, günde bir milyon varil petrol üretimi hedefine ulaştırmaktır. Ancak bunun için yetkin şirketlerle ortaklık ve iş birliklerinin önünü açmamız gerekiyor" diye konuştu.

ÇEŞİTLİLİK ANAHTARDIR

Bakan Bayraktar, mevcut tedarik portföyünü çeşitlendirmeye çalıştıklarına dikkat çekerek, "İşte bu yüzden Türkiye'nin, başta ABD'li ihracatçılar ve tedarikçiler olmak üzere, uzun vadeli LNG anlaşmaları imzaladığını görüyorsunuz. Uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için çeşitlilik, anahtardır" açıklamasında bulundu.

JEOPOLİTİK GERİLİMLERE KARŞI TÜRK YOLU

Dünyanın son 5-6 yıldır pandemi, ticaret savaşları, değişken para politikaları, emtia ve enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler ve savaşlar gibi çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bayraktar, "Karşı karşıya kaldığımız tüm bu zorlukları aşmanın yolu, güçlü uluslararası iş birliğinden geçmektedir" dedi. Bayraktar, söz konusu jeopolitik gerilimlere karşı 'Türk yolu' geliştirdiklerini de ifade etti.

Kaynak: DHA

