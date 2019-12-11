UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor

6 saat önce

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor, System.String[]

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son maçlar öncesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmazken Başakşehir ise gruptan çıkabilmek için Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda çok kritik bir müsabakaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR KRİTİK MAÇTA MONCHENGLADBACH KARŞISINDA

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Başakşehir gruptan çıkabilme yolunda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta 7 puan ile üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, gruptan çıkabilmek için bu mücadeleden mutlak puan alması gerekiyor. J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach, Roma ile beraber 8 puan ile zirveyi paylaşıyor.

Başakşehir'in Borussia Mönchenbach ile deplasmanda karşılaşacağı önemli mücadele yarın akşam TSİ 23.00'de başlayacak.

İDDİASI KALMAYAN BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PRESTİJ PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Trabzonspor ile K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, son hafta maçlarında prestij mücadelelerine çıkacak. Gruplarında iddiaları kalmayan iki takım da ülke puanı için sahaya çıkacak. C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, grubunun son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak. Karşılaşma yarın TSİ 20.55'te başlayacak.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda yapacağı maç ile grup müsabakalarını tamamlayacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)

20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)

20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)

23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa)

23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Başakşehir (Türkiye)

23.00 Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş (Türkiye)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz)

23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)


Trabzonspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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