Uğur Mumcu İzmir'de anıldı - Son Dakika

Ankara'da 1993'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu, İzmir'in Aliağa, Bayraklı ve Konak ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.



27 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci Uğur Mumcu, İzmir'de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Aliağa Uğur Mumcu Parkında düzenlenen anma programında Aliağa'nın Helvacı Mahallesinde ikamet eden ve 1973 yılında Ağrı Patnos'ta Uğur Mumcu ile birlikte askerlik yapan Tuncay Kalaycı, Mumcu ile ilgili askerlik anılarını anlattı. Anma töreni, katılımcıların Uğur Mumcu heykeline karanfil bırakmasıyla son buldu.



Konak ilçesinde ise Mumcu için Konak Belediyesi ev sahipliğinde "Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi" adlı etkinlik düzenlendi. Uğur Mumcu'ya özlem duyan İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik öncesi, fuaye alanında bir de sergi gerçekleşti. Fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe'nin fotoğraf ve gazete manşetlerinden oluşan "Sönmeyen Işık" adlı sergi, izleyicileri zaman yolculuğuna çıkardı.



Panelin açış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Uğur Mumcu ile birlikte son 30 yılda ülkemizde katledilen gazeteci ve yazarları da andı. "Uğur Mumcu'nun fikirleri, onun geleceğe taşıdığı bu zihniyet hiçbir zaman unutulmayacak" diyen Batur, "Onun mücadelesi, bizim mücadelemiz" şeklinde konuştu.



Bayraklı Belediyesi tarafından Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonunda düzenlenen "Uğur Mumcu: Adalet ve Demokrasi" paneline ise Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, gazeteci Işık Kansu ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behlül Özkan konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik öncesi katılımcılar Mumcu'nun hayatından kesitlere yer verilen Gürsel Gökçe'nin "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" sergisini ziyaret etti. Uğur Mumcu'nun "Rabıta" kitabından örneklerin verildiği panelde, 30 yıl önce yazılanların günümüz Türkiye'sine ışık tuttuğu vurgulandı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal'ın yanı sıra, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu tamamen dolduran yüzlerce izleyici, konuşmacıları dikkatle dinledi.



Etkinlik sonunda Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuşmacılara ve fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe'ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. - İZMİR