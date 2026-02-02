Üzerine koltuk düşen Ebrar\'ın annesi tali kusurlu bulundu

İZMİR'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin görülen davaya giren bilirkişi raporunda, Ebrar'ın annesi Songül Lök'ün teknik yönden tali kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Duruşmada konuşan anne Lök, "Ben cehennemi yaşıyorum. Kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'Git asansörün altında öl' mü diyeceğim? Çok doluyum" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 20 Eylül 2025'te Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı Suriye uyruklu A.H.M. ile nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör ve Mustafa Güngör gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güngör kardeşler tutuklanırken, A.H.M. ise serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, üçlü koltuğu koyduklarında 'fırtına' denebilecek şiddette bir rüzgar başladığını, bu durumun koltuğun dengesini bozup, sepetten düşmesine neden olduğunu söyledikleri iddianamede yer buldu. Olayda Mustafa Güngör ile Efecan Güngör'ün kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğunun altı çizildi. A.H.M.'nin ise kazanın meydana gelmesinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları etken olduğu, Ebrar'ın ise etkisinin olmadığı belirtildi. Şüphelilerin olayının yaşanabileceğini ön görmelerine rağmen bu neticenin meydana gelmesini istemedikleri; ancak platformdaki Ebrar'ın ölümüne neden olduğunun altı çizildi ve bu sebepten sanıklar hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR 2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Şüphelilerin yargılanmalarına bugün Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Efecan Güngör ve Mustafa Güngör, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan A.H.M. ise duruşmada yer almadı. Ebrar'ın annesi Songül Lök ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Duruşmada hakim, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirtip okudu. Raporda Mustafa Güngör'ün teknik yönden tali kusurlu, Efecan Güngör'ün ise asli kusurlu olduğu belirlendi. Raporda Ebrar'ın gözetiminde olduğu için anne Songül Lök'ün de tali kusurlu olduğu, Ebrar'ın ise kusuru bulunmadığı belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, "Asansör dengesiz olsaydı diğer koltukları da indiremezdik. Kurulan zemin sabitti. Kurulum ve denge problemi yoktu" dedi. Diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ise "Asansörde hiçbir teknik problem yoktu. İki eşya indirdiğimizde de hiçbir sorun olmadı. Olsaydı onlarda da olurdu" ifadelerini kullandı.

'AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZDİ'

Olayda kızını kaybeden ve bilirkişi raporunda da tali kusurlu olduğu belirtilen Songül Lök de şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan bir gün önce kardeşime yardıma gitmiş, tüm eşyaları kolilemiştik. Olay günü gelen nakliyeciler bizden kahvaltı isteyince kolilerden kahvaltı için eşya çıkardık. Kahvaltı sonrasında eşyaları yeniden kolilerken kızım bilgim dışında dışarı çıkmış. Böyle bir şey olacağını aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hiçbir anne evladının başına bunun gelmesini istemez."

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Beyanların ardından iddia makamı sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sundu. Mütalaaya ilişkin söz verilen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Mütalaada yeniden söz verilen Songül Lök gözyaşlarını tutamadı. Lök, "Herkes kendini benim yerine koysun. Kızımdan başka kimsem yok. Çalıştım çabaladım, kızımı okutmaya çalıştım. Kızım 9 yaşındaydı. Ben cehennemi yaşıyorum. Kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'Git asansörün altında öl' mü diyeceğim? Çok doluyum" dedi.

Savunmalar ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren hakim duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.