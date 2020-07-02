Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu 32


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32


İzmir: Az bulutlu ve açık 38


Adana: Az bulutlu ve açık 38


Antalya: Az bulutlu ve açık 38


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 37 - İSTANBUL

Doğu Karadeniz, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Son Dakika

15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 15:08 Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor 15:05 Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:40 Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga 14:33 Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:06 Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:45 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı 12:22 Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
11:54
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 15:22:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta hava durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]