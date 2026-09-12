Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş’ta Başladı - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş’ta Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş’ta Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 20 Eylül'e kadar devam edecek festival kapsamında 9 gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlik düzenlenecek; konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına kadar çok sayıda kültür ve sanat etkinliği Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a class='keyword-sd' href='/kultur/' title='Kültür'>Kültür</a> Yolu Festivali Kahramanmaraş’ta Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına ilk kez dâhil edilen Kahramanmaraş’ta festival heyecanı başladı. 12 - 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin açılış programı, 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve kapsamlı restorasyon sürecinin ardından bugün yeniden ziyaretçilerine kapılarını açan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirildi. Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

“Kahramanmaraş’ımız Adına Önemli Bir Günü Yaşıyoruz”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenmesinin şehir açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Festival açılışının depremde ağır hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilmesinin de ayrıca anlam taşıdığını ifade eden Başkan Görgel, “Kahramanmaraş'ımız adına bugün önemli bir günü, anlamlı bir günü yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş'ta ilk kez düzenleniyor olması, şehrimiz açısından gerçekten çok büyük bir kazanım. Bu büyük organizasyonun açılışını aynı zamanda 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Maraş Kalesi'nde gerçekleştiriyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. İnşallah buranın da açılışını Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bakanımızın katılımıyla çarşamba günü gerçekleştirmiş olacağız. Tabii depremin ardından yeniden şehrimizin ayağa kaldırılması ve devletimizin bütün kurumlarıyla beraber büyük bir gayret ortaya konuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımızın, milletvekillerimizin, kurumlarımızın, teşkilatlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin gayretiyle Kahramanmaraş'ta büyük bir inşa ve ihya süreci devam ediyor. Bugün ecdadımızın kahramanlığa tanıklık etmiş olduğu kalemizde yeniden ziyarete açılması da bu açıdan da aynı zamanda önemli” dedi.

“Kahramanmaraş’ın İnşa ve İhya Sürecini Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yeniden inşa ve ihya sürecine altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla katkı sunduklarını aktaran Başkan Görgel, bunun yanında Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatının güçlendirilmesi ve şehrin sahip olduğu değerlerin daha güçlü şekilde tanıtılması için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu inşa sürecinde hem altyapıyla hem üstyapıyla Kahramanmaraş'ın inşa ve ihya sürecine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ımızın sosyal ve kültürel hayatını güçlendirmeye, şehrimizin sahip olduğu değerleri Türkiye'ye ve dünyaya daha güçlü şekilde tanıtmaya hep beraber gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla son 3 yıldır düzenlediğimiz Geleneksel Ağustos Fuarımız, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kültür ve sanatın, sosyal hayatın ve şehir ekonomisinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz. İşte bugün başlayacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali bu açıdan çok çok önemli. 9 gün boyunca şehrimizde konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar ve geleneksel sanatlarımızla dolu kapsamlı bir programı inşallah gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ı Bütün Güzellikleriyle Misafirlerimizle Buluşturacağız”

Festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerinden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Görgel, 9 günlük program boyunca Kahramanmaraş’ın doğal, tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin de ziyaretçilerle buluşturulacağını belirtti. Görgel, “Biz bu 9 gün içerisinde Kahramanmaraş'ı anlatırken kültür ve sanatın yanında şehrimizin bütün güzelliklerini de misafirlerimizle buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş'ımızın çok şükür anlatacak çok şeyi var. Biz edebiyatın şehriyiz; şiirin, kalemin ve kelamın şehriyiz. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri oluşunu İstanbul'dan bütün dünyaya ilan ettik. Şehrimiz için bu, büyük bir gurur. Kahramanmaraş'ın edebiyatla kurduğu bağ, birkaç yıllık hikâye değil. Allah'a şükürler olsun, bu şehrin mayasında bu kültür var. Şehrimizin yetiştirdiği şairler, yazarlar, mütefekkirler ve söz ustaları Kahramanmaraş'ın kültür kimliğinin en önemli parçalarından. Kültür Yolu Festivali de bunun için önemli bir fırsat” cümlelerini kaydetti.

Tarihi, Doğası ve Gastronomisiyle Kahramanmaraş Tanıtılacak

Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal ve tarihi değerlerin de festival vesilesiyle ziyaretçilere tanıtılacağını dile getiren Başkan Görgel, “Festival vesilesiyle şehrimize gelecek misafirlerimiz Kahramanmaraş'ımızın hem eşsiz tabiatını, yaylalarını, vadilerini, akarsularını ve doğal güzelliklerini tanıyacak hem de edebiyat kültürümüzle buluşmuş olacak. Geçmişin izlerini taşıyan Domuztepe Höyüğü'nü, Direkli Mağarası'nı, Germanicia'yı ve bu toprakların binlerce yıllık tarihine ışık tutan eserlerimizi inşallah burada keşfetmiş olacak. Ve elbette gastronomisiyle ünlü Kahramanmaraş mutfağımızı tatmış olacak. Dondurmamızı, tarhanamızı, biberimizi, fıstık ezmemizi, çöreğimizi, yöresel yemeklerimizi ve coğrafi işaretli ürünlerimizi inşallah bu süreçte misafirlerimizle buluşturmuş olacağız. Ben bir kez daha bu festivalin Kahramanmaraş ayağının eklenmesinde başta Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Yazgı: “Kahramanmaraş, Anadolu’nun Kadim Şehirlerinden Biri”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da konuşmasında Kahramanmaraş’ın tarih boyunca taşıdığı öneme dikkat çekerek, şehrin Milli Mücadele dönemindeki kahramanlığıyla milletin ortak hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yazgı, “Bugün kahramanlığıyla tarihe geçen, şiiri ve edebiyatıyla düşünce dünyamıza yön veren, köklü kültür mirasıyla Anadolu'nun müstesna şehirlerinden biri olan Maraş'ta hep birlikteyiz. Kahramanmaraş, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun kadim şehirlerinden bir tanesi. Ancak bu şehri milletimizin gönlünde müstesna kılan yalnızca tarihi değil elbette ki. Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde gösterdiği cesaret ve kararlılıkla Kahramanmaraş; vatan sevgisinin ve bağımsızlık iradesinin sembol şehirlerinden biri olmuştur. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla ayağa kalkan bu şehir; kahramanlığıyla yalnızca kendi tarihini değil, milletimizin ortak hafızasını şekillendirmiştir” dedi.

9 Günde 14 Farklı Noktada 208 Etkinlik

Kahramanmaraş’ın bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yaptığını belirten Yazgı, festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerin kapsamına ilişkin de bilgi verdi. Gökhan Yazgı, “Kadim şehrimiz Kahramanmaraş, aynı zamanda bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca 14 farklı noktada gerçekleştireceğimiz 208 etkinlikte şehrimizin meydanlarını, salonlarını, müzelerini ve kültür mekanlarını sanatın ve müziğin coşkusuyla buluşturacağız inşallah. Ana sahnemizde müziğin coşkusunu hep birlikte yaşayacak, çocuk köyümüzde ise evlatlarımızın sanatla, kültürle ve neşeyle dolu günler geçirmelerini sağlayacağız. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi ile medeniyet hafızamızın seçkin örneklerini ziyaretçilerimizle buluştururken; Yaşayan Miras Kahramanmaraş Sergisi ile Maraş işi, bakır işleme, sim sırma, kitre bebek ve aba gibi geleneksel sanatlarımızı ustalarımızın uygulamalı atölyeleriyle tekrar yaşatacağız” diye konuştu.

Kahramanmaraş Mutfağı Festivalde Ön Planda Olacak

Festival kapsamında Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürünün de geniş bir programla tanıtılacağını belirten Bakan Yardımcısı Yazgı, şehrin yöresel lezzetlerinin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, “Bir şehri tanımanın en güzel yollarından biri de onun sofrasına oturmaktır. Maraş tarhanası, eli böğründe, sömelek köfte, acem pilavı ve elbette Maraş dondurması... Kahramanmaraş mutfağının eşsiz lezzetlerinden yalnızca birkaçı bunlar. Festivalimiz kapsamında 52 lezzet noktası bu zengin mutfak kültürünü misafirlerle buluşturacağız. Konuklarımız Kahramanmaraş’ın birbirinden özel yöresel lezzetlerini tadarken şehrin köklü mutfak kültürünü de yakından deneyimleyecekler. Burada dünyaca ünlü büyük şeflerimiz geldiler Kahramanmaraş’a. Buradaki Maraşlı değerli şeflerimizle birlikte çok özel atölye çalışmaları yapacaklar. Unutulmaya yüz tutmuş, bazısı unutulmuş bu güzel lezzetleri tekrar hafızamıza kazıyacaklar, bize tatma imkânı sağlayacaklar” dedi.

“Şehirlerimizin Değerlerini Daha Görünür Hâle Getirmek İstiyoruz”

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehirlerin kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Yazgı, “Türkiye Kültür Yolu Festivali bizim için yalnızca bir etkinlikler bütünü değil. Biz bu festivallerle şehirlerimizin değerlerini daha görünür hâle getirmek; kültürel zenginliklerini Türkiye’nin ve dünyanın ortak kültür hafızasına taşımak istiyoruz. Festivallerimiz insanları aynı meydanlarda, aynı heyecanda ve ortak deneyimlerde buluştururken şehirlerimizin turizm potansiyeline, yerel ekonomisine ve kültür hayatına canlılık katıyor. İstiyoruz ki gençlerimiz kendi kültürüne, tarihine, edebiyatına daha güçlü bağlarla sarılsın. Ustalarımızın emeği daha geniş kitlelere ulaşsın. Kahramanmaraş’ın kahramanlıkla ve edebiyatla, kültürle yoğrulmuş güçlü hikâyesi Türkiye’nin dört bir yanında daha çok insana ulaşsın” dedi.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş İçin Büyük Bir Kazanım Sağlayacak”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6 yıldır Türkiye genelinde başarıyla uygulandığını belirterek, Kahramanmaraş’ın bu önemli organizasyona dâhil edilmesinin şehir açısından büyük kazanım sağlayacağını söyledi. Kirişci, “6 yıldan beri tüm Türkiye'de ve başarıyla uygulanan bu Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş'la birlikte 2026'da 26 ilimizde fiile geçmiş olacak. Şehrimize ve şehrimizi ziyaret edenlere çok büyük bir kazanım sağlayacak. Millet olarak bizim en büyük eksikliğimiz; yakınımızı tanımadan, kendimizi tanımadan, kendi coğrafyamızı, kendi ülkemizi tanımadan uzağı tanıma çabamızdır. Bu her zaman için bize çok şey kaybettirmiştir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerçekten ülkemizin ne kadar büyük zenginliklere sahip olduğunu millet olarak bu Türkiye Kültür Yolu Festivali sayesinde de bir kez daha müşahede ediyoruz. İnşallah 12-20 Eylül tarihleri Kahramanmaraş'ın tarihine altın harflerle, güzelliklerle, güzel anılarla yazılmış olacak” dedi.

“Yaşayan Miras: Kahramanmaraş” Sergisi Ziyaret Edildi

Protokol konuşmalarının ardından programa katılan protokol üyeleri ve davetliler, açılış programının gerçekleştirildiği Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nde yer alan “Yaşayan Miras: Kahramanmaraş” sergisini ziyaret etti. Sergide Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları ve kültürel mirasına ilişkin çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş’ta 9 Gün Boyunca Kültür ve Sanat Şöleni

20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş’ın dört bir yanında kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. Sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk oyun ve etkinlikleri, FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk programları sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde ise Türkiye’nin sevilen sanatçıları Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Dokuz günlük konser programında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz sahne alacak. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali; şehrin tarihi mekânlarından kültür sanat merkezlerine, meydanlarından sergi alanlarına kadar uzanan geniş programıyla 20 Eylül’e kadar Kahramanmaraşlıları ve şehri ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Kahramanmaraş Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş’ta Başladı - Son Dakika

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