Karabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak Gelecek - Son Dakika
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Karabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak Gelecek

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Karabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak Gelecek
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Türkiye'den 16 gazeteci ve akademisyen, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yeniden imar çalışmalarını ve Zengezur Ulaşım Koridoru projelerini yerinde inceledi


Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde düzenlenen altı günlük program kapsamında Türkiye’den 16 gazeteci ve akademisyen, Nahçıvan’dan Karabağ’a uzanan güzergâhta yeniden imar çalışmalarını, stratejik ulaşım projelerini, enerji yatırımlarını ve iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarını yerinde gözlemledi. Programın hafızalarda en derin iz bırakan anlarından biri ise Ağdam Şehitliği’nde yan yana dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrakları oldu.

Ordubad’dan Bakü’ye, Ağdam’dan Şuşa’ya, Hankendi’nden Zengilan ve Fuzuli’ye uzanan ziyaretlerde heyet, savaşın izlerini taşıyan bölgelerde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını inceledi; yetkililerden altyapı yatırımları, mayın temizleme faaliyetleri ve Zengezur Ulaşım Koridoru kapsamında sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı.

Nahçıvan’dan başlayan stratejik yolculuk

Programın ilk durağı Nahçıvan oldu. Ordubad’daki Salammalik Tren İstasyonu’nda Zengezur Ulaşım Koridoru kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın ana karasıyla bağlantısını güçlendirmesi hedeflenen ulaşım projelerini yerinde değerlendirdi.

Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve Güney Kafkasya’daki ticaret yollarının çeşitlendirilmesi bakımından taşıdığı stratejik önem öne çıktı.

Bakü’de enerji ve diplomasi gündemi

Bakü’de gerçekleştirilen temaslarda Güney Kafkasya’daki siyasi gelişmeler, bölgesel iş birliği ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alındı. Uluslararası İlişkilerin Analizi Merkezi Başkanı Farid Shafiyev ile yapılan görüşmede bölgenin güncel meseleleri değerlendirilirken, SOCAR’da düzenlenen toplantıda enerji politikaları ve iş birliği imkânları hakkında heyete bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca Zafer Müzesi, İçerişehir, Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi ve Haydar Aliyev Merkezi ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde Azerbaycan’ın tarihî birikimi, kültürel mirası ve çağdaş mimari anlayışı yakından tanındı.

Ağdam’da yıkımın ardından yeniden doğuş

Programın en dikkat çekici duraklarından biri Ağdam oldu. Savaş ve işgal döneminde ağır tahribata uğrayan kentte, konutlardan kamu binalarına, ulaşım altyapısından sosyal yaşam alanlarına kadar geniş kapsamlı bir yeniden imar süreci yürütülüyor.

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) yetkililerinden mayın temizleme faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, güvenliğin sağlanmasının yerleşim alanlarının yeniden iskâna açılması ve bölge halkının topraklarına dönüşü açısından taşıdığı hayati önemi yerinde gözlemledi.

İşgal döneminde zarar gören camilerin restorasyonu ve yeniden ibadete açılması da kentin tarihî ve manevi kimliğinin yeniden canlandırılması sürecinde önemli bir yer tutuyor. Ağdam’da yükselen yeni yapılar, yalnızca fiziksel bir dönüşümü değil, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatını yeniden kurma çabasını da yansıtıyor.

Ağdam Şehitliği’nde iki bayrak, tek kardeşlik

Ağdam Şehitliği’nde yaşanan anlar, programın en anlamlı ve duygusal bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

Vatan uğruna hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlerin kabirleri arasında yan yana dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrakları, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü bir sembolü oldu. Şehitliğin manevi atmosferinde bir araya gelen iki bayrak, ortak tarih, fedakârlık ve dayanışma duygusunu aynı görüntüde buluşturdu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, diplomatik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra ortak tarih, dil, kültür ve gönül bağlarıyla da güçleniyor. Ağdam Şehitliği’nde karşılaşılan bu manzara, geçmişe duyulan vefanın ve geleceğe taşınan kardeşliğin hafızalarda yer eden simgelerinden biri oldu.

Şuşa’dan Hankendi’ne uzanan yeniden yapılanma

Karabağ’ın kültürel mirasıyla öne çıkan şehirlerinden Şuşa’da tarihî yapıların restorasyonu ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar incelendi. Şehrin yeniden canlandırılması için yürütülen projeler, Karabağ’ın tarihî kimliğinin korunması ve kültürel hayatının güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Hankendi’nde ise altyapı yatırımları, şehirleşme faaliyetleri ve sosyal yaşamın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyaretler, bölgede sürdürülen dönüşümün yalnızca fiziksel altyapıyla sınırlı olmadığını; günlük yaşamın yeniden şekillendirilmesini de kapsadığını ortaya koydu.

Zengezur Ulaşım Koridoru bölgenin geleceğinde önemli bir yere sahip

Programın stratejik açıdan öne çıkan duraklarından biri de Zengilan oldu. Ağbend Tren İstasyonu’nda proje yöneticileri ve mühendislerle bir araya gelen heyet, Zengezur Ulaşım Koridoru kapsamında yürütülen demir yolu ve kara yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesini hedefleyen projeler, bölgesel ticaret ve lojistik ağları açısından da önem taşıyor. Koridorun hayata geçirilmesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ulaşım ve ticaret imkânlarının geliştirilmesi, Orta Asya’ya uzanan bağlantıların güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik ilişkilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Zengilan’daki çalışmalar, Karabağ’ın yeniden imar sürecinin aynı zamanda daha geniş bir bölgesel ulaşım ve ekonomik entegrasyon vizyonuyla ele alındığını gösteriyor.

Fuzuli Uluslararası Havalimanı ulaşımın önemli halkalarından biri

Heyetin ziyaret ettiği Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Karabağ’ın yeniden imar ve kalkınma sürecinde öne çıkan yatırımlardan biri oldu. Modern altyapısıyla dikkat çeken havalimanı, bölgeye hava yoluyla erişimin kolaylaştırılması ve ekonomik hareketliliğin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, bölgeye yönelik yatırımların desteklenmesi ve yeniden yerleşim sürecinin kolaylaştırılması bakımından havalimanı, Karabağ’ın geleceğine yönelik kalkınma çalışmalarının önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Kardeşlikten ortak geleceğe

Altı gün boyunca diplomasi, enerji, kültür, ulaşım ve yeniden imar alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Türk gazeteci ve akademisyenler, Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde yaşanan dönüşüme tanıklık etti.

Karabağ’da yükselen yeni yapılar, yeniden kurulan yaşam alanları ve geliştirilen ulaşım bağlantıları bölgenin geleceğine yönelik hedefleri ortaya koyarken, Ağdam Şehitliği’nde aynı rüzgârda dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrakları ziyaretin en güçlü mesajını verdi.

Bir yanda geçmişin acılarını ve fedakârlıklarını hatırlatan şehitlikler, diğer yanda geleceğe uzanan imar ve kalkınma projeleri… Bu iki tablo, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın geçmişten aldığı güçle geleceğe taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İki devlet, tek millet; iki bayrak, tek yürek, ortak gelecek.

Karabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak GelecekKarabağ’dan Zengezur’a: İki Bayrak, Tek Yürek, Ortak Gelecek

Kaynak: Haber Platformu
Dış PolitikaAzerbaycanTürkiyeKarabağKültürUlaşımEnerjiSon Dakika

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