Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi

Geniş Video İzle

ARKA Sokaklar'ın son bölümünde zorlu şartlarda görev yapan polisler, aileleri ve yaşadıkları zorluklar ele alındı.

02.11.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARKA Sokaklar'ın son bölümünde zorlu şartlarda görev yapan polisler, aileleri ve yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Geçen Eylül ayında polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, tüm Türkiye ona ağlamıştı. Arka Sokaklar, 688'inci bölümünde emniyet güçlerine odaklandı.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Arka Sokaklar'ın son bölümü, kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülen polis memuru Kandemir'in acil destek çağrısı ile başladı. Hüsnü ve Mesut olay mahalline geldiği sırada Kandemir şehit oldu.

Yaşanan acı hadisenin ardından ekibine bir konuşma yapan Başkomiser Hüsnü, "Katilleri bulacağız, unutmayın bizim canımızı yakıp da daha yanına kar kalan olmadı. Korkmak, sinmek bizim işimiz değil, bunu hep beraber aşacağız" dedi.

KESKİN NİŞANCI NAZİKE

Nazike, atış poligonunda gösterdiği performans sonrası pazar yerinde yaşanan bir kapkaç hadisesinde hırsızları tek kurşunla avladı. Nazike'nin bu hareketi Hüsnü'yü kızdırsa da izleyiciden tam not aldı.

GEÇ DE OLSA GELİYOR

Yayınlanan son bölümde Hüsnü'nün kızı Selin ve Mesut oğlu Tunç geç saatlere kadar babalarını bekledi. Tunç'un "Babam geç de olsa güç de olsa geliyor. Ben hep bekledim o hep geldi" dediği sahneler kalplere dokundu.

KAZAYLA SUÇLUYU VURDU

Bölümün finalinde bir çeteyle çıkan çatışma esnasında Hakan'ı korumaya çalışan Aylin, kaza ile suçlunun ölümüne sebep oldu. Candan müdürün gelmesi ile şoke olan ikilinin gerçeği açıklayıp açıklamayacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Arka Sokaklar\'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi
Kaynak: DHA

Arka Sokaklar, Kültür Sanat, Televizyon, Polis, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:25 Esenyurt’a neden gitmedi Mansur Yavaş’tan eleştirilere yanıt Esenyurt'a neden gitmedi? Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
18:11 Arda Kardeşler’in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti Arda Kardeşler'in kendisine yarattığı gelir kapısı pes dedirtti
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:38 Oyuncu Arzu Yanardağ’dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
17:22 Türkiye’de iki akaryakıt devi arasında anlaşma Türkiye'de iki akaryakıt devi arasında anlaşma!
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
17:16 Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü
17:10 Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor Ünlü YouTuber, kripto para ve taciz skandallarıyla suçlanıyor
17:01 Amerika’nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi Amerika'nın en kocası seçilen adam, bir çocuğa işkence suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 15:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da Zorlu Şartlarda Görev Yapan Polisler ve Ailelerin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.