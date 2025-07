Televizyon dünyasının her sene merakla takip ettiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları açıklandı.

EMMY'LERDE ADAYLAR BELLİ OLDU

Televizyon dünyasının her sene gözünü diktiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu. Emmy'lerde yarış resmen başlarken Apple yapımı olan "Severance" 27 adaylıkla başı çekti. HBO'nun "The Penguin" dizisi 24 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Apple ve Seth Rogen'ın "The Studio" ve HBO'nun tatil gerilim filmi "The White Lotus" 23'er adaylıkla onu takip etti.

İŞTE TÜM ADAY LİSTESİ

Sınırlı Dizi veya Antoloji Dizisi

Adolescence

Black Mirror

Dying For Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin

Michelle Williams, Dying For Sex

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Komedi Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Komedi Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

En İyi Dram Dizisi

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Dram Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Dram Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

En İyi Reality Yarışma Programı

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

En İyi Sohbet Programı