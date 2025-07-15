Televizyon dünyasının her sene merakla takip ettiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları açıklandı.
Televizyon dünyasının her sene gözünü diktiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu. Emmy'lerde yarış resmen başlarken Apple yapımı olan "Severance" 27 adaylıkla başı çekti. HBO'nun "The Penguin" dizisi 24 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Apple ve Seth Rogen'ın "The Studio" ve HBO'nun tatil gerilim filmi "The White Lotus" 23'er adaylıkla onu takip etti.
Sınırlı Dizi veya Antoloji Dizisi
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Son Dakika › Kültür Sanat › Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu - Son Dakika
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