Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu

Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
15.07.2025 21:12  Güncelleme: 21:09
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Emmy'lerde 2025 adayları belli oldu. Ödüller 14 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Televizyon dünyasının her sene merakla takip ettiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları açıklandı.

EMMY'LERDE ADAYLAR BELLİ OLDU

Televizyon dünyasının her sene gözünü diktiği Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu. Emmy'lerde yarış resmen başlarken Apple yapımı olan "Severance" 27 adaylıkla başı çekti. HBO'nun "The Penguin" dizisi 24 adaylıkla ikinci sırada yer aldı. Apple ve Seth Rogen'ın "The Studio" ve HBO'nun tatil gerilim filmi "The White Lotus" 23'er adaylıkla onu takip etti.

İŞTE TÜM ADAY LİSTESİ

Sınırlı Dizi veya Antoloji Dizisi

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying For Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

  • Colin Farrell, The Penguin
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent
  • Brian Tyree Henry, Dope Thief
  • Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Sınırlı Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Komedi Dizisi

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

Komedi Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Seth Rogen, The Studio
  • Jason Segel, Shrinking
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Komedi Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

  • Uzo Aduba, The Residence
  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Jean Smart, Hacks

En İyi Dram Dizisi

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Dram Dizisi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Pedro Pascal, The Last of Us
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt

Dram Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

  • Kathy Bates, Matlock
  • Sharon Horgan, Bad Sisters
  • Britt Lower, Severance
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat

En İyi Reality Yarışma Programı

  • The Amazing Race
  • RuPaul's Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

En İyi Sohbet Programı

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • The Late Show with Stephen Colbert

Emmy Ödülleri, Kültür Sanat, Televizyon, Sinema, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu - Son Dakika
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