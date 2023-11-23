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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti

Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin galası dün akşam yapıldı. Galada Tatlıtuğ siyah takım elbise giyerken Beren Saat de lila püskül detaylı elbise giydi. İkilinin tarzı ve uyumları da sevenlerinden tam not aldı.

23.11.2023 - 09:27,  Güncelleme: 09:32
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Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, uzun süredir merakla beklenen Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası dün akşam İstanbul'da yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galaya Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un uyumu ve şıklığı damga vurdu.

ÜNLÜ İSİMLER GALAYA AKIN ETTİ

Çekimleri New York ve İstanbul'da yapılan filmin yapımcısı Onur Güvenatam, yönetmeni Gönenç Uyanık ve senaristi Nuran Evren Şit galada hazır bulundu. Galaya ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh başta olmak üzere, sanat, eğlence ve sinema dünyasından aralarında Başak Dizer, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Hande Subaşı, Hasan Can Kaya, İbrahim Selim, Kenan Doğulu ve Sedef Avcı'nın da yer aldığı pek çok isim de katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti

BEREN SAAT: KENDİMİZİ YENİDEN PERDEDE GÖRMEK HEYECANLANDIRDI

Filmin senaryosundan bahsettikten sonra düşüncelerini dile getiren Beren Saat "Selin ve Mehmet'in hikayesi anlatıyor. Filmimiz çok eğlenceli bir aşk hikayesi. Umarım siz de eğlenirsiniz. New York'taki galada salonda herkesin olumlu tepkisi göstermesi mutlu etti. Kendimizi yeniden perdede görmek heyecanlandırdı. New York'ta çalışmak çok keyifliydi. Çok tatlı da bir filmimiz oldu" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti

TATLITUĞ: ÇOK SAMİMİ BİR HİKAYE İŞLEDİK

Galada konuşan Kıvanç Tatlıtuğ ise "Modern ilişkilerin anlatıldığı bir hikaye. Selin ve Mehmet hem New York'u hem de kendilerini keşfediyorlar. Bence insanlar izlediklerinde günlük hayatlarında yaşadıkları ilişkileri gözden geçirecek. Kendilerine sorular soracak. Bence çok samimi bir hikaye işledik. Çekimler son derece güzeldi. New York'taki gala da inanılmaz güzeldi" ifadelerini kullandı.

TARZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Tarzıyla sık sık adından söz ettiren Beren Saat galada lila renk püskül detaylı bir elbise tercih etti. Kıvanç Tatlıtuğ ise siyah takım elbise giydi. İkilinin tarzları ve uyumları sevenlerinden tam not aldı.Uzun süredir merakla beklenen İstanbul İçin Son Çağrı, 24 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

İşte Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ için yapılan yorumlar:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti

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Son Dakika Kültür Sanat Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başrol olduğu İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası gerçekleşti - Son Dakika
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