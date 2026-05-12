Sait Faik Hikaye Armağanı Sahipleri Belli Oldu

12.05.2026 09:29
Bu yılki Sait Faik Hikaye Armağanı Başak Arslan'a, Doğan Hızlan Özel Ödülü ise Vecdi Çıracıoğlu'na verildi.

BU yılki Sait Faik Hikaye Armağanı'ın sahibi Sardunyalar Güneşe Bayılır isimli kitabıyla Başak Arslan oldu. 'Doğan Hızlan Özel Ödülü'ne ise 'Maviden-Deniz Güzeldir' kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu layık görüldü. Yazarlar, ödüllerini şair, yazar, yayınevi temsilcileri, akademisyenler ile edebiyat ve kültür-sanat dünyasından seçkin konukların katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törende aldı.

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla, Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanan isim belli oldu. Bu yıl 72'ncisi düzenlenen ve rekor sayıda başvuru alan yarışmada Başak Arslan'ın yalın anlatımı ve oturmuş diliyle kendini bulduğu, kurduğu duyarlı atmosferde aile içi ilişkilere odaklanan Sardunyalar Güneşe Bayılır (Sel Yayıncılık) kitabı ödüle layık görüldü.

Sait Faik Hikaye Armağanı'nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa geçtiğimiz yıl verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de yeni sahibini buldu. Rumelikavağı'ndaki balıkçıların hikayesini başarılı ve özgün bir dille anlatan Maviden-Deniz Güzeldir (Edisyon Kitap) kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu bu yılki ödülü kazandı.

Yazarlar ödüllerini Pera Palas Oteli'nin tarihi atmosferinde, edebiyat ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle aldı. Törende Başak Arslan'a ödülünü İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti. Çıracıoğlu ise ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan'dan aldı.

'İNSANI ANLAMAYA VE ANLATMAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR'

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 72. Sait Faik Hikaye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, bu ödülün insanı anlamaya ve anlatmaya adanmış bir ömre ithafen düzenlenen geleneğin bir parçası olduğunu belirterek, Sait Faik'in belki de bir çoğumuzun yanından, önünden geçerken fark etmediği insanları, hayattan izleri anlattığını söyledi.

Okuma sevgisinde çocukluğunda gaz lambasının ışığında kitap okuyan annesinin etkisine ve annesinin hatırasını yaşatmak için memleketi İslahiye'de cezaevinden dönüştürdükleri kütüphaneye değinen Bali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsana dokunmayan rakamlara dokunamaz. Sayılar birçok şeyi ölçebilir ama anlam üretemez. Anlam ancak insanla, insanın duygularına, düşüncelerine, yüreğine hitap etmekle mümkün olur. Eğer bilgi artarken bilgelik de artsın istiyorsak okumalıyız, çoklu okumalıyız ve daha da önemlisi doğrulanmak için değil yanlışlanmak için okumalıyız."

Armağan için başvuru sayısındaki önemli artışın, edebiyat dünyasında alttan alta devam eden bir devinimin işareti olduğunu vurgulayan Bali, bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kültür Yayınları'nda 2025'te 2 bin 555 başlık altında 16,5 milyon kitap basıldığını belirterek, " 'Türkiye'de kitap okunmuyor' diye klasik bir algı vardır. 'Türkiye'de kitap okunmuyor' diyenler okumuyordur. Çünkü o dünyanın farkında değiller" dedi.

'SAİT FAİK'İN MİRASI, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNDE VE YAZARLARIMIZIN KALEMİNDE YAŞIYOR'

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de konuşmasında, Sait Faik'in sadece Türk edebiyatında değil, yaptığı bağışla Darüşşafaka'daki her çocuğun değişen hikayesinde kalıcı izler bıraktığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserlerinin telif gelirleri, yıllar boyunca öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkıda bulundu. 2025 yılı itibarıyla telif hakları serbest kalmasına rağmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın önderliğinde pek çok yayınevi, bu mirası yaşatma kararlılığıyla, eserlerden elde edilen geliri Sait Faik'in vasiyetine uygun biçimde Darüşşafaka Cemiyetine aktarmayı sürdürüyor."

Bu yıl Sait Faik Hikaye Armağanı'na rekor sayıda başvuru yapıldığını dile getiren Güleç, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip yarışmamıza katılan 190 öykü kitabının yazarına sonsuz teşekkür ediyor; ödül kazanan yazarlarımızı yürekten kutluyorum. Sait Faik'in mirası çocuklarımızın aydınlık geleceğinde ve yazarlarımızın kalemlerinde yaşamaya devam edecek" dedi.

Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan ise "Sait Faik önce iyi bir yazardır. İyi bir yazar her zaman iyi bir insan olmuyor ama Sait Faik aynı zamanda iyi bir insandı" dedi. Bunca yayın, bunca kitap arasında bu ödüllerin bir hatırlatma olduğunu belirten Hızlan, kendi adının böyle bir hatırlatmanın parçası olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ÖDÜLLÜ YAZARLAR KONUŞTU

72. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanan Başak Arslan, "Sait Faik Abasıyanık gibi, 'her şeyi bir insanı sevmekle' başlatan bir ustanın izinde, bu kıymetli öykü ödülüne layık görülmek benim için tarifsiz bir gurur. Bu kitabı büyük iddialarla yazmadım. Yazarken çoğu zaman kendimden bile emin değildim; sildim, geri döndüm, bıraktım, yeniden başladım. Şu an hissettiğim şey bir varış duygusundan çok, bir onaylanma sevinci. Sanki doğru yöne gittiğimi fısıldayan bir işaret gibi bana 'yazmaya devam et' diyor" diye konuştu.

Doğan Hızlan Özel Ödülü'nün sahibi olan Vecdi Çıracıoğlu da "Sait Faik benim 12 yaşımdan beri elimden tutan amcamdı. Zaman zaman asabi, zaman zaman sevecen ve yalnız amcam, yaşamım boyunca başucumda duran kitaplarıyla her zaman sığındığım bir liman olmuştur. Onu ve eserlerini yaşatmak adına verilen Sait Faik Hikaye Armağanı Doğan Hızlan Özel Ödülü'nü almak benim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikaye kitabını seçerek "Sait Faik Hikaye Armağanı"nı veriyor. Ödülü kazanan isim, her yıl yazarın Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanıyor.

Edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biri olan Armağan, 2012'den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlendi. 2025 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kültür Yayınları'nın yanı sıra Türkiye İş Bankası'nın da iş birliğiyle verilmeye başlandı.

72. Sait Faik Hikaye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü Seçici Kurulu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Üyesi Beşir Özmen'den oluştu.

BAŞAK ARSLAN HAKKINDA

1979'da Ankara'da doğan Başak Arslan, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Aydın Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi yüksek lisansı yaptı. Öyküleri Notos, Trendeki Yabancı, Öykü Gazetesi, Lacivert, Parşömen, Masa, Altzine, Oggito, Öykülem, Kitap Eki ve Koza dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı Sardunyalar Güneşe Bayılır (Sel Yayıncılık) 2025'te yayımlandı.

VECDİ ÇIRACIOĞLU HAKKINDA

1953'te Bursa'da doğan Vecdi Çıracıoğlu, İTÜ Metalurji Fakültesi'ni bitirdi. Futbol oynadı, balıkçılık yaptı. Demir çelik dökümhanelerinde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 7 roman, 4 öykü, 4 biyografi, 4 monografi, 5 çocuk kitabı yazdı. Birçok seçkiye katkıda bulunan yazar, Can Yayınları İlk Roman Ödülü (1999), TESK, Türkiye Edebiyatçılar Derneği 'Esnaf Öyküsü' yarışmasında 1.lik Ödülü (2002), Foça Belediyesi 'Deniz Öyküsü' yarışması 1.'lik Ödülü (2007), Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödülü (2009) gibi ödüllere de layık görüldü. Çıracıoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası, Uluslararası PEN Yazarlar Derneği Türkiye Şubesi, Türkiye Edebiyatçılar Derneği ve BESAM üyesidir.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Son Dakika

