Şişli Belediyesi Yılbaşı Kutlamaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şişli Belediyesi Yılbaşı Kutlamaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Şişli Belediyesi Yılbaşı Kutlamaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Şişli Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala Nişantaşı ve Maçka'da yılbaşı kutlamaları için caddeleri ve sokakları süsledi. Etkinliklerde enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmalar kullanıldı ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

20.12.2024 13:35  Güncelleme: 13:43
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ŞİŞLİ Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala caddeleri, sokakları ve meydanlarını süsledi. Başta Nişantaşı ve Maçka olmak üzere kentin birçok noktasında yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Nişantaşı'ndaki yılbaşı kutlamaları, Rumeli Caddesi'ndeki dev yılbaşı tagı ile başlıyor. Abdi İpekçi Meydanında dev yılbaşı ağacı, ışıklı koridorlar ve dekoratif süslemeler kuruldu. Maçka Parkında da bu yıl, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolu olması hedefleniyor. Çocuklara yönelik özel içeriklerle süslenen park, hediye paketleri, ışıklı toplar ve interaktif alanlarla yılbaşı atmosferi sunulacak. Sanatçılar Parkı'nda ise tematik fotoğraf köşeleri ve eğlenceli aktiviteler ziyaretçileri karşılayacak. Renkli ışıklarla aydınlatılan Mıstık Parkı da, gece boyunca sokak gösterilerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca Ortaklar ve Kurtuluş Caddeleri de ikonik ağaçlarla süslendi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MODERN AYDINLATMA YÖNTEMLERİ

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılki etkinliklerde, çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek, enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmalar kullanıldı. Trafik güvenliği göz önünde bulundurularak yapılan aydınlatma düzenlemeleri şehri ışıklarla donatırken, günlük yaşamın akışını olumsuz etkilemiyor. Şişli Belediyesi, yılbaşı etkinliklerinin kurulumu için yüksek teknoloji ve titiz bir çalışma yürütüyor. 100 kişilik atölye ekibi ve 70 kişilik saha ekibi, etkinlik alanlarında güvenli ve hızlı montajlar gerçekleştirirken, trafik akışını bozmadan etkinlik hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca, montaj sürecinde 8 vinç kullanılarak etkinliklerin hızlı ve güvenli şekilde yapılması sağlandı. Şişli Belediyesi'nin organizasyonuyla Nişantaşı, 2024'ün zorlu günlerini geride bırakıp 2025 yılına umutla ve neşeyle giriyor. Yeni yıl etkinlikleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, toplumsal birliği ve dayanışmayı pekiştirecek şekilde tasarlandı. Bu yıl, enerji verimliliği, kapsayıcı etkinlikler ve sanatsal dokunuşlarla Şişli, Nişantaşı, 2025'e en iddialı giren ilçelerden biri olacak. Nişantaşı'ndaki bu renkli etkinlikler, şehre hem görsel bir şölen sunarken hem de tüm İstanbulluları bir araya getirerek, özlenen yılbaşı ruhunu yaşatacak."

ŞİŞLİ'DE KIŞ FESTİVALİ

Öte yandan Şişli Belediyesi ve iştirak şirketi KENTHAŞ tarafından Fulya Mahallesi Halaskar Meydanı'nda düzenleyeceği 'Kış Festivali' kapsamında birbirinden farklı etkinlikler, 23 Aralık'ta başlayacak. Rampalı buz pistinin de bulunduğu Kış Festivali etkinlik alanında eğlence ve yeme içme alanları yer alacak. DJ performansları ve konserlerin olacağı Festival, 23 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şişli Belediyesi Yılbaşı Kutlamaları İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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