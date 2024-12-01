Uzak Şehir\'in Başrolü Sinem Ünsal\'a Mardin\'den Mektup Yağıyor

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UZAK Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a Mardin'den mektup yağıyor. Dizinin çekimleri için Midyat'ta bulunan Ünsal, kendisine gelen özenle yazılmış ve süslenmiş mektupları, 'Köyümüzün güzel kızlarından mektuplarım var, Negggggzel bir sabah' notuyla paylaştı.

ALYA'NIN MÜCADELESİ

Kanal D'nin AyNA Yapım imzalı reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de heyecan giderek artıyor. Oğlu ile birlikte geldiği Mardin'den kaçmak için elinden geleni yapan Alya, eşinin ailesi ve bölgenin kendine has yıkılmaz kurallarıyla büyük bir mücadele veriyor.

KENDİ HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

Ozan Akbaba ile birlikte dizide başrol oynayan Sinem Ünsal, hayat verdiği Alya'nın sosyal çevresinin, kariyerinin ve dünyasının bambaşka olduğunun altını çizerek "Ne istediğini bilen ve her anne gibi oğlunu kimseye vermek istemeyen, kendi hayatına dönmek isteyen bir kadın Alya." sözleriyle karakterini anlattı.

ALYA'YI ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR

Alya Albora'yı "Çaresiz ama cesur, acılı ama vakur." sözleriyle niteleyen Ünsal, Alya'nın çetin bir sürece gireceğini de vurgulayarak "Alya sadece eşi için son görevi yerine getirmek istemişti. Onu çok sert ve çok zorlu bir süreç bekliyor." ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ KADRO

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız'ın oturduğu Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.