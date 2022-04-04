Koronavirüs salgınından dolayı iki kez ertelenen 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'ta sahiplerini buldu. Gecede 11 dalda aday gösterilen Jon Bariste, Yılın ALbümü de dahil olmak üzere 5 ödül birden aldı.Silk Sonic grubu da gecede Yılın Kaydı Ödülü'yle birlikte 4 ödül alırken Olivia Rodrigo ile Foo Fighters üçer Grammy Ödülü aldı.
Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nde ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de anlamlı bir konuşma yaptı. Zelenski konuşmasında ülkesinin özgürlüğe kavuşması için herkesten destek istedi. John Legend de Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirdi.
We Are - Jon Batiste
Silk Sonic - Leave the Door Open
Kanye West ft Jay-Z - Jail
Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost
Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane
Rufus Du Sol - Alive
Olivia Rodrigo - Drivers License
Black Coffee - Subconsciously
Foo Fighters - Making a Fire
Foo Fighters - Medicine at Midnight
St. Vincent - Daddy's Home
Jon Batiste - Freedom
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo - Drivers License
Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA
Leave The Door Open -Silk Sonic
Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan
Leave The Door Open - Silk Sonic
Heaux Tales - Jazmine Sullivan
Son Dakika › Magazin › 64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu - Son Dakika