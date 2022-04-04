64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu - Son Dakika

Koronavirüs salgınından dolayı iki kez ertelenen 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'ta sahiplerini buldu. Gecede 11 dalda aday gösterilen Jon Bariste, Yılın ALbümü de dahil olmak üzere 5 ödül birden aldı.Silk Sonic grubu da gecede Yılın Kaydı Ödülü'yle birlikte 4 ödül alırken Olivia Rodrigo ile Foo Fighters üçer Grammy Ödülü aldı.

ZELENSKİ ÜLKESİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nde ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de anlamlı bir konuşma yaptı. Zelenski konuşmasında ülkesinin özgürlüğe kavuşması için herkesten destek istedi. John Legend de Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirdi.

İşte 64. Grammy Ödülleri'nin sahipleri...