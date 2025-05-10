Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri - Son Dakika
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Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

Ünlü isimler zaman zaman yaşadıkları fiziksel değişimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz birçok isim, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşüyor. Biz de inanılmaz değişimleriyle dikkat çeken bu ünlü isimleri sizler için derledik.

10.05.2025 14:17
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Aslı Samat'ın 110 kilo vererek bambaşka birine dönüşmesi, Nurgül Yeşilçay'ın 16 kiloyla kazandığı fit görüntüsü, Ata Demirer'in sadece 5 ayda verdiği 22 kilo ve Linet'in 40 kiloluk değişimi… Evet, ünlü isimler verdikleri kilolarla adeta yeniden doğuyor. Kimi mide ameliyatı oldu, kimi sıkı bir diyet ve spor programına sadık kaldı. Kimi ise sadece yaşam tarzını değiştirerek fark yarattı. Hayranlarının gözleri önünde inanılmaz fiziksel dönüşümler geçiren bu isimler, hem azimleriyle hem de son halleriyle ilham veriyor. İşte sahnelerin, ekranların tanınmış yüzlerinin büyük değişimleriyle dolu kilo verme serüvenleri...

ASLI SAMAT: 110 KİLOLUK AZİM

Ünlü oyuncu Aslı Samat, 10 yıl süren bir mücadele sonunda 110 kilo vererek inanılmaz bir değişime imza attı. Samat, geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından beslenme düzenini tamamen değiştirerek sağlıklı yaşama adım attı. Pilates yaparak hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini yenileyen Samat, eski yaşam tarzını şöyle anlatıyor: "Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa makarna yerdim." Samat, Instagram üzerinden takipçileriyle deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor ve bu süreçteki kararlılığıyla ilham veriyor.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri


Kilo verme sürecinde beslenme düzenine dikkat eden ve belirli kurallara sadık kalan Aslı Samat, tam 110 kilo vermeyi başardı; lor peyniri ve az yağlı et gibi sağlıklı gıdaları tercih eden Samat, düzenli spor ve uyku düzenine dikkat etti. Gazlı içeceklerden ise tamamen uzak durdu.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

URAZ KAYGILAROĞLU: 140 KİLODAN 76'YA

"Pis Yedili" dizisindeki kilolu haliyle tanınan Uraz Kaygılaroğlu, sıkı bir diyet ve sporla tam 64 kilo verdi. 140 kilodan 76 kiloya düşen oyuncu, azmiyle gençlere örnek oluyor.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

HAMDİ ALKAN: 60 KİLOLUK MUCİZE

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan da büyük bir değişime imza atarak 60 kilo verdi. Alkan, sağlıklı yaşam süreciyle ilgili sık sık bilinçlendirme yaparak takipçilerine rehber oluyor.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

NURGÜL YEŞİLÇAY: 16 KİLO İLE GELEN FİT GÖRÜNÜM

49 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz senelerde 16 kilo vererek dikkat çeken bir form yakaladı. Beslenmesinde taze sebze-meyveye yer veren Yeşilçay, işlenmiş gıdalardan uzak durmayı tercih ediyor. Verdiği bir röportajda zayıflama sırrını şu sözlerle anlattı: "16 kilo verdim. Bildiğiniz aç kaldım. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun. Tatlı, çikolata yok. Biraz dikkat meselesi."

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

LİNET: 40 KİLO İLE YEPYENİ BİR SAYFA

Ünlü şarkıcı Linet, hayatında radikal bir dönüşüm yaparak diyet ve sporla iki yıl içinde 40 kilo verdi. Eski yaşantısını geride bırakan sanatçı, sahne performansları ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

ATA DEMİRER: 5 AYDA 22 KİLO

Ünlü komedyen Ata Demirer, sadece 5 ayda 22 kilo vererek sevenlerini şaşırttı. Diyetini şu sözlerle özetliyor:

"Öğlen ve akşam ekmek yemedim. Günde 1 saat yürüdüm ya da yürümedim. Pilav ve makarnayı haftada bir yedim. Şekerli içecek yok, tatlı yok. Sabahları 45 dakika yürüyüş yaptım." Demirer, aynı zamanda gluten intoleransı olduğunu da fark ettiğini belirtti.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

HACI SABANCI: 50 KİLO İLE YENİ BİR HAYAT

128 kiloya kadar çıkan Hacı Sabancı, mide küçültme ameliyatı sonrasında tam 50 kilo verdi. Sporu hayatının merkezine koyan Sabancı, haftada üç gün ağırlık çalışıyor ve diğer günlerde yürüyüş yaparak formunu koruyor.

SEREN SERENGİL: HIZLI KİLO KAYBININ BEDELİ

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Seren Serengil, 3,5 ayda 25 kilo verdi. Ancak bu süreçte Dumping Sendromu'na yakalanan Serengil, sağlığıyla ilgili zorlu günler geçirdi.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

AHMET MÜMTAZ TAYLAN: 15 KİLOLUK FARK

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da 15 kilo vererek sağlıklı bir görünüme kavuşan isimler arasında yer aldı. Her ne kadar detaylı bir yöntem açıklamasa da Taylan'ın değişimi gözlerden kaçmadı.

Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri

Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Azimle gelen değişim: Ünlü isimlerin ilham veren kilo verme hikayeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 033248:
    Çoğu mide küçültme ameliyatı. İradeyle, diyetle olsa şimdiye kadar zaten bu kadar kilo almazlardı. 21 1 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak:
    Biz şuna kısaca tüp mide ameliyat oldular diyelim Azmin değil ameliyatın başarısı 16 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    hepsının mıdesınde demır bloke vardır ne azmi 8 0 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    azimle sıçan duvarı derlermiş 1 0 Yanıtla
  • M M:
    Hap beyaa 1 0 Yanıtla
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