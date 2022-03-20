Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı - Son Dakika

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlenip geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı Uğur Akkuş, gündemden düşmüyor. Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı. 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

SALGIN NEDENİYLE İZİNLİ AYRILDI

Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı. İzin süresini Şişli'deki bir AVM'deki ikametgahında geçirmesi zorunlu olan Akkuş'un ruhsatlı silahına da el konuldu. Akkuş'un İzmir'de olan eski eşi Gonca Sağlam'a yaklaşması da kesinlikle yasak.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE MUTLULUK POZU VERDİLER

Öte yandan "Boşanıyorlar" haberleri tüm medyada çalkalanırken, Ebru Şallı ve Uğur Akkuş mutluluk pozları vererek kafaları karıştırdı. Uğur Akkuş kızı Aden Su'nun doğum gününü yakın dostlarının katılımı ile bir parti ile kutladı. Funloft'a yapılan doğum günü partisine Akkuş ve Şallı ailesi tüm bireyleri bir araya geldi. 9 yaşına giren Aden Su'nun doğum günü partisi palyaçolar, sihirbazlar, özel aşçılar sayesinde adeta bir karnaval havasında geçti.

EBRU ŞALLI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları ise "Adenimiz","hepinizi seviyorum", "sevimli beybiler" etiketleri yapıştıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından tek tek paylaştı.