Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dün gece İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

EŞİNİN FOTOĞRAFIYLA YÜRÜDÜ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti. Erken, eşinin fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı da elinden bir an olsun bırakmadı.

EŞİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

AĞABEY MAHMUTYAZICIOĞLU: ACIMIZ BÜYÜK

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti. Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

ECE ERKEN: ÇOK ERKEN GİTTİ

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ise ayakta durmakta güçlük çekti. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Cenaze töreninden ilk görüntüler...