Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli\'ye özel takım dikecek

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan evlilik programı "Kısmetse Olur" ile tanınan Adnan Kızıltaş, kariyerine erkek giyim sektöründe devam ediyor. Kızıltaş, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ, ÖLÇÜ ALDI

Adnan Kızıltaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kendisi için hazırlanacak özel dikim takım elbisenin ölçülerini aldı. Ziyaret sırasında çekilen görüntüler, Kızıltaş'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ELİNİ ÖPTÜ, HAYIR DUASINI ALDI

Paylaşılan videoda Kızıltaş'ın, Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü ve hayır duasını aldığı anlar da yer aldı. Kızıltaş, paylaşımında buluşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Kızıltaş videoda şu sözleri kullandı: "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin elini öpüp hayır dualarını aldık. Kendisine yakışır bir takım için ölçülerimizi aldık."

Sosyal medyada paylaşım yapan Kızıltaş, "Rabbime hamdolsun. Bugün benim için unutulmaz bir gündü.

Bilge Liderimiz @dbdevletbahceli ile bir araya geldik, ellerini öpüp hayır dualarını aldım. Kendisine yakışır şekilde Takım ölçülerini aldık.

Bir tebessüm, bir tebrik ve ardından gelen o cümle…

Bazen tek bir söz, yılların emeğini, uykusuz geceleri ve kurulan hayalleri anlatmaya yeter.

Bu yol kolay olmadı ama inanç hiç eksilmedi.

Bizim anlayışımızda ticaret sadece kazanç değildir; ahlaktır, vefadır, sözdür.

Kökünü bu milletten almayan hiçbir işin kalıcı olmayacağına inandık, bugüne kadar da bu inançla yürüdük.

Bu yol; bayrağına, devletine ve milletine bağlı kalarak alın teriyle yol yürüyenlerin yoludur.

Yolun başındayız…

Ama niyetimiz de istikametimiz de bellidir."ifadelerini kullandı.