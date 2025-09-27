Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu - Son Dakika
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

27.09.2025 17:56
Güllü'nün vefatıyla ilgili "balkondan itme" iddialarını kızı yalanlarken menajeri Erhan Arı, ünlü şarkıcının uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Arı, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk" dedi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GÜLLÜ'NÜN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Türk arabesk müziğinin güçlü isimlerinden olan Güllü'nün vefatının ardından menajeri Erhan Arı'dan açıklama geldi. Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güllü'nün uzun zamandır denge kaybı yaşadığını söyledi.

"UZUN ZAMANDIR DENGE KAYBI YAŞIYORDU"

Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

KIZI TUYAN: KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

"TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güllü'nün cansız bedeni, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi. Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi. Öte yandan olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 5. katındaki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, sanatçının kızı ve kızının arkadaşıyla evde bulunduğu sırada camdan düştüğü, savcılık talimatıyla "yüksekten düşme" konusundan tahkikat başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    allah rahmet eylesin mekani cennet olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
