60 yaşındaki Hatice Aslan'dan muhteşem pozlar

Son olarak Gain'de yayınlanan Hamlet dizisinde Nazan Kesmeci rolüne hayat veren Hatice Aslan, güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Önceki akşam Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hatice Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluğu Sivasta geçen Aslan, ilk ve orta öğretimini yine Sivas'ta tamamladı. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Aslan, aynı yıl Devlet Tiyatrosuna girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı. Ardından Ankara'ya dönen Aslan, bu dönemde Ankara'da çekilen ve çoğunluğunu Devlet Tiyatroları oyuncularının oluşturduğu Ferhunde Hanımlar dizisinde, 7 yıl boyunca Nejla'yı canlandırdı.

Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizlerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşınan oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yer almaya başladı.Aslan, Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yaptı.

Ayrılsak da Beraberiz, Bugünün Saraylısı, Lale Devri, Kiralık Aşk, Adı Zehra, Zümrüdüanka, Kuzgun, Bir Deli Rüzgar ve Cam Tavanlar gibi birçok projede rol aldı. Oyuncu şimdilerde Gain TV'de yayınlanan Hamlet dizisinde rol aldı.

İşte oyuncunun bazı pozları...