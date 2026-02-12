İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın'' - Son Dakika
Magazin

İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

12.02.2026 15:43
Tuba Ünsal'ın katıldığı programda ''Yuva yıkan kadın oldun mu?'' sorusuna verdiği yanıt yeniden tartışma başlattı. İspanyol model Elisabeth Mas, Ünsal'a sert sözlerle karşılık vererek eski eşi Caner Karaloğlu ile aşk yaşadığını öne sürdü.

Tuba Ünsal, yıllardır gündemden düşmeyen "yuva yıkan kadın" suçlamalarına katıldığı programda yanıt verdi. 2019–2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki nedeniyle eleştirildiğini belirten Ünsal, medyanın kendisine haksızlık yaptığını söyledi. Ünsal, "Eğer yalan söylüyor olsaydım diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim. Ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem" ifadelerini kullandı. O dönem yaşadığı ilişkiyi inkâr etmediğini belirten Ünsal, kendisine yöneltilen ağır ithamları ise kabul etmediğini vurguladı.

Elisabeth Mas'tan Sert Açıklama

Ünsal'ın açıklamalarının ardından, Karaloğlu'nun eski eşi Elisabeth Mas sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıllarca sessiz kaldığını belirten Mas, Ünsal'ın televizyon açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Mas, geçmişte yaşananlara ilişkin çeşitli iddialarda bulunarak, "Sessizliğimi suçlulukla karıştırmayın. Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Mass konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'Yıllarca sessiz kaldım çünkü bedenimin ihtiyacı olan buydu: sessizlik, durgunluk, hayatta kalmak. Hayatımın en dip noktasındaydım ve gürültüye değil, huzura ihtiyacım vardı.

Ama hadi, artık bazı gerçekleri konuşalım. Televizyonda yine o tuhaf yaratığı görüyorum; teatral, sahte bir performans sergiliyor. Ağlıyor, kimsenin kocasını çalmadığını söylüyor. Kendini "gerçek bir kadın", "iyi bir anne" olarak anlatıyor. Laf kalabalığı…

Ve dürüst olmak gerekirse... Beni fazlasıyla tiksindiriyor. Eğer bir Oscar verilecekse, bunu "kurban rolünü" oynadığı için hak ediyor. Gözyaşları ikna edici. Empati performansı mı? Oldukça güçlü. Televizyonda ağlamak konusunda gerçekten yetenekli. Belki de bu yüzden kariyerinin geri kalanı hiçbir zaman gerçekten yükselişe geçmedi.

Televizyondaki canlı açıklamasını yeniden dinledim. Kendini ne kadar iyi, beni ise ne kadar kötü gösterdiğine bir kez daha şahit oldum. Söylediği tek doğru cümle, benim "yaralı bir anne" olduğumdu.

Evet, yaralıydım.

Onun dışındaki her şey, tutarlılığı olmayan yalanlar zincirinden ibaret.

Evet, Tarabya'daki bir gece kulübünde saçımı çekti.

Evet, dolabımdan kıyafetler aldı.

Evet, bir uzaklaştırma kararı vardı; o olmadığını söylüyor ama kesinlikle vardı.

Evet, güvenlik kamera kayıtlarını sildirmek için mekân sahiplerine gittiler; her ne kadar kayıtların kendisinde olduğunu iddia etse de.

O canlı yayında söylediklerinin tamamı düpedüz yalandan ibaret.

Beni en çok şaşırtan şey, onca yıldan sonra hâlâ televizyona çıkıp kusursuz bir kadınmış gibi davranması; ortada hiçbir geçmiş, hiçbir örüntü yokmuş gibi konuşması.

Boşanmamdan birkaç yıl sonra iki farklı kadın bana özel olarak ulaştı. Evet, iki kişi! Benden tavsiye istediler. İlişkilerine müdahale ettikten sonra onunla hukuki olarak nasıl başa çıkabileceklerini sordular. Nasıl bir insanla karşı karşıya olduklarını öğrenmek istediler.

Bu yüzden kamuoyu önünde "Ben kimsenin kocasını çalmadım" dediğinde derin bir nefes almak zorunda kalıyorum. Çünkü bu anlatı gerçekle örtüşmüyor.

Sınırları aşmakla tanınan bir ünün var. Diğer kadınlara saygı göstermemekle… Ve "kitaba uygun yaşayan", ahlaklı ve kusursuz insan rolünü oynamakla.

Ayrıca, ülkenizde yürütülen devam eden bir soruşturmada hâlâ yakalanmamış olmanıza açıkçası şaşırıyorum. Çünkü temsil ettiğiniz değerler sağlıklı olmaktan çok uzak.

Yıllarca sessiz kalmayı seçtim. Suçluluk duygusundan değil; onurumdan. Korunmak için. Sinir sistemimin sakinliğe ihtiyacı vardı. Çocuğumun istikrara ihtiyacı vardı.

Ama sessizlik, sizin anlattığınız hikâyenin doğru olduğu anlamına gelmez.

Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın.

Sessizliğimi suçlulukla karıştırmayın.

Ve şimdi bunun bedelini ödeyeceksin.'

NE OLMUŞTU?

İş insanı Caner Karaloğlu'yla ilişkisi nedeniyle 2014 yılında Türkiye'ye yerleşen İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, Karaloğlu'yla 2017'de evlenmiş, bir çocukları olan çift 2018'de boşanmıştı.

Mas, Caner Karaloğlu'nun kendisini Tuba Ünsal'la aldattığını öne sürmüş, iki kadın kavga edip davalık olmuştu.

24 saat son dakika haber yayını
