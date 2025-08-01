Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı - Son Dakika
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Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

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Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
01.08.2025 10:28
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Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
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11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser veren Justin Timberlake, sahnede yaşadığı ağrılar ve yorgunluğun nedenini ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini ve zaman zaman ayakta durmakta zorlandığını söyledi. Hastalığına rağmen turnesini yarıda bırakmadığını belirten Timberlake, ''Hayranlarımın desteği bana güç verdi'' ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake'in 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konser müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği konser öncesi kapılarda uzun kuyruklar oluştu, alanda ise yer yer izdiham yaşandı.

Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Timberlake, hem Türk hayranlarına teşekkür etti hem de bugüne kadar gizli tuttuğu sağlık sorununu kamuoyuyla paylaştı. Yoğun turne temposunun kendisini zorladığını belirten ünlü isim, Lyme hastalığına yakalandığını duyurdu.

"DEVAM ETMEK ZOR OLDU AMA İYİ Kİ BIRAKMAMIŞIM"

Nisan 2024'te başlayan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'de sona eren Forget Tomorrow adlı dünya turnesinin ardından konuşan 44 yaşındaki sanatçı, yaşadığı zorluklara rağmen sahneye çıkmanın kendisine mutluluk verdiğini belirtti, "Turne sırasında yoğun sinir ağrıları, yorgunluk ve halsizlik yaşadım. Bazen sahnedeyken bile ayakta zor duruyordum. Lyme hastalığı teşhisi konduğunda hem şok oldum hem de yaşadıklarım anlam kazandı. Turneyi bırakmayı düşündüm ama devam etmeye karar verdim. İyi ki de öyle yapmışım."

"BU HASTALIK HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL OLARAK YIPRATIYOR"

Timberlake, Lyme hastalığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yaşadıklarını paylaşma gereği duyduğunu ifade etti. Hayranlarına seslenen ünlü isim, "Bu hastalığı yaşamış olanlar bilir; hem bedeninizi hem de ruhunuzu tüketen bir süreç. Bu açıklamayı sizden acıma beklediğim için değil, perde arkasında neler yaşadığımı anlatmak için yapıyorum," dedi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Lyme hastalığı erken teşhis edilip antibiyotikle tedavi edilirse genellikle tamamen iyileştirilebiliyor. Ancak bazı vakalarda sinir sistemi ve eklemlerde kalıcı hasar bırakabiliyor.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Son dönemlerde sahne performanslarının "düşük enerjili" olduğu gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilen Timberlake, bu yorumlara da dolaylı yanıt verdi, "Seyirciyle kurduğum bağ, vücudumun verdiği tepkilerden daha ağır bastı. Zihinsel dayanıklılığımı sınadım. Sizinle yaşadığım özel anları asla unutmayacağım."

Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Geçtiğimiz yıl alkollü araç kullanmaktan hakkında dava açılan Timberlake, suçunu kabul ederek bir savunma anlaşması yapmıştı. Ayrıca eski sevgilisi Britney Spears'ın anılarında yer alan bazı iddialar da sanatçıyı gündeme getirmişti.

Justin Timberlake, NSYNC grubunun ardından solo kariyerine başlamış, bugüne kadar 10 Grammy Ödülü kazanmıştı. Başarılı şarkıcı, oyuncu Jessica Biel ile evli.

LYME HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELER, NASIL BULAŞIR?

Son günlerde Justin Timberlake gibi dünyaca ünlü isimlerin açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Lyme hastalığı, aslında sanıldığından çok daha ciddi bir enfeksiyon. Peki Lyme hastalığı nedir, nasıl bulaşır ve tedavisi var mı?

KENE ISIRIĞIYLA BULAŞIYOR

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle ormanlık alanlarda yaşayan enfekte kenelerin insanları ısırmasıyla bulaşır. Hastalık adını, ilk olarak 1975'te ABD'nin Connecticut eyaletindeki Lyme kasabasında görülmesinden almıştır.

BELİRTİLER YILLARCA SÜREBİLİR

Hastalığın ilk belirtileri genellikle kene ısırığından sonraki birkaç gün ila birkaç hafta içinde ortaya çıkar. En yaygın erken belirti, ısırık yerinde genişleyen dairesel kızarıklık (boğa gözü döküntüsü) şeklinde olur. Bunun yanında:

• Yorgunluk

• Baş ağrısı

• Kas ve eklem ağrıları

• Ateş ve titreme

• Boyun sertliği

gibi grip benzeri semptomlar da görülür. Bazı hastalarda ise bu belirtiler tedaviye rağmen aylarca hatta yıllarca devam edebilir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN AMA ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Lyme hastalığı genellikle antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Ancak hastalık erken fark edilmezse, sinir sistemi, kalp ve eklemler üzerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Bu nedenle kene temasından sonra vücutta olağandışı bir belirti fark edildiğinde mutlaka doktora başvurulması öneriliyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLÜYOR

Lyme hastalığı, sanıldığının aksine sadece Amerika'ya özgü değil. Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde doğa yürüyüşü yapanlarda kene temasına bağlı vakalar zaman zaman bildiriliyor.

Justin Timberlake, İstanbul, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı - Son Dakika
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