Üye Girişi
Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi - Son Dakika

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi

15.12.2021 10:41

Önceki akşam geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından Lafçı'nın fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" dedi. Ölüm acısı yaşarken Instagram'a girdiği için tepki çeken şarkıcı, paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

Başarılı şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİ

Kazada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı. Hastanede tedavi gören ve ölüm acısı yaşayan şarkıcının bu paylaşımı ise tepki çekti. "Acını ne ara kabullendin de paylaşım yapıyorsun" diye eleştiren Gülçin Ergül, fotoğrafı sildi.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi
Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

SEVGİLİSİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, bu sefer de sevgilisinin cenaze törenine ait bilgileri paylaştı. Feci kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, bugün Narlıdere Şehitlik Cami'inde kılınacak öğle namazının ardından Karabağlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

NE OLMUŞTU?

Hepsi grubuyla tanınan şarkıcı Gülçin Ergül, dün sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin'in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi
Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi

Gülçin Ergül, İstanbul, İzmir, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
10:29 İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü
10:19 Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
10:18 Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!
10:15 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış! Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!         
10:55
Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak         
10:38
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement