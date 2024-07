Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal\'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum

Magazin

3 Temmuz 2020 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 24. yılında da ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Yıllardır hayatına çocuklarıyla devam eden Gül Sunal, eşinin yıldönümünde duygularını ifade etti.

"HAYAT DURMUŞ, ÇABALIYORUM"

Zaman zaman Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda eşine olan özlemini dile getiren Gül Sunal, bugün yaptığı paylaşımda "'Birbirini gerçekten seven iki kişiden biri ölürse eğer, gerçekte ölen hayatta kalandır.' Kemal, Cemil Meriç böyle demiş. Gerçekten de öyle oluyor bil istedim. 03.07.2000 hayat durmuş, bana da ben çabalıyorum. Çok yoruldum" dedi.

ALİ SUNAL: ÇOK ÖZLEDİM BABAM

Instagram hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Ali Sunal ise "Bugün gibi bir yaz gününden bu fotoğraf eski yazlık evimizden. Bu sene 24 yıl oldu sen gideli ve ilk defa bu sene sensiz hayatım senle geçirdiğim hayatımı geçti süre olarak. Çok özledim babam. Umarım bir yerden beni, annemi, kardeşimi, kurduğum ailemi, torunlarını görüyorsundur. Torunların gördükleri anda seni tanıyor ve çok merak ediyorlar. Onlara gücüm yettiğince tanıtacağım yaşatacağım melek dedelerini. Seni çok seviyorum babam" ifadelerini kullandı.

EZO SUNAL: BABAMLA GEÇİRDİĞİMİZ SON 2 TEMMUZ GECESİ

Ezo Sunal da yaptığı paylaşımda babasını şu sözlerle andı: "Babamla beraber geçirdiğimiz son gece bir 2 Temmuz gecesiydi… Beraber izlediğimiz son film de çok iyi hatırlıyorum Forrest Gump'dı. Film bittikten sonra bir sessizlik olmuştu. Filmden çok etkilenmiştik. Ama ben babamın duygulandığını fark ettikten sonra filmi düşünmeyi bırakıp onu izlemeye başlamıştım. O yüzden çok iyi hatırlıyorum o anı. Babamın duygulandığını, bir filmden etkilendiğini belki de ilk kez fark etmiştim. Ve oturup bir süre onu izlemiştim. İyi ki de öyle yapmışım… Şöyle diyordu filmde; My mom always said life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get hayat bir kutu çikolata gibidir, içinden sana ne çıkacağını asla bilemezsin. My mom always said, you have to put the past behind you before you can move on. Annem 'Hep ilerleyebilmek için geçmişi arkanda bırakmalısın' derdi. Güzel filmdi, güzel bir andı. Müziğini de çok çok severim, bu sene de babamı bu müzikle paylaşmak istedim."