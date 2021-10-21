MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi

MasterChef Türkiye 2020'nin yarışmacılarından Burcu Acarsoy, nişanlısı Uğur Altun tarafından aldatıldığını söylemişti. Kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak nişanlısını yanlış anladığını söyleyen Acarsoy, geçen sene nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucağına aldı.

"İYİ Kİ DOĞURMUŞUM SENİ"

MasterChef Duygu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunun müjdesini vermişti. Duygu Acarsoy'un eylül ayında bebeğini kucağına aldığı öğrenildi. Annelik heyecanı yaşayan ünlü isim, sosyal medya hesabından da sık sık bebeğiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kızına Mila adını veren Acarsoy, Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda "İyi ki doğurmuşum seni. Bana bu tarifi olmayan duyguyu yaşattığın için, hayatıma hayatımıza kocaman güzellik kattığın için teşekkür ederim sana bal kızım. Her şey sizinle güzel" ifadelerini kullandı.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğan Duygu Acarsoy, aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, şu anda aşçılık eğitiminin son yılını tamamlamaktadır. MSA'da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ile Almanya'da aldığı eğitimler ışığında birçok yerde şef olarak çalıştı ve eğitmen olarak görev aldı.

Özellikle ekşi maya ekmekler üzerine çalışan Duygu Acarsoy, Ankara'da artizan ekmek, kruvasan ve tatlılar üreten bir işletmenin imalat koordinatörlüğünü üstlendi. Aynı zamanda AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini sürdürdü. TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Acarsoy, sonrasında akademik kariyeri için programa veda etti.