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Megastar'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal medyada gündem oldu! Politik mesaj iddiası var - Son Dakika

Megastar'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal medyada gündem oldu! Politik mesaj iddiası var

17.02.2022 20:55

Uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri yayınlayan Tarkan'ın şarkısının sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Megastar'ın yeni şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri bulunuyor. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda söz konusu şarkı için politik bir mesaj verildiği öne sürüldü.

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'dE YouTube'da yayınlandı. Ancak yeni şarkı yayınlanmadan bir bölüm sosyal medyaya sızdı ve sözleri kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

ŞARKI SÖZLERİ POLİTİK MESAJ OLARAK ALGILANDI

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

Politik mesaj mı veriyor? Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu

GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu
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Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Megastar'ın yeni şarkısı 'Geççek' sosyal medyada gündem oldu! Politik mesaj iddiası var - Son Dakika Magazin


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