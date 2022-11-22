5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim

22.11.2022 11:29

Geçtiğimiz aylarda 5 milyon lira harcayıp görkemli bir törenle açtığı güzellik merkezini zarara uğradığı için kapatan Nihat Doğan, sosyal medya hesabından isim vermeden öfke kustu. Dolandırıldığını söyleyen Doğan, "Fare suratlı cüce, çocuğumun rızkını alacağım. Seni Türkiye'ye rezil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Nihat Doğan, farklı bir sektöre yönelerek bir markadan güzellik merkezi aldı. Merkezine görkemli bir açılış yaparak 5 milyon TL harcayan Doğan, zarara uğradığı için devretmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Doğan, dolandırıldığını ileri sürerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"DOLANDIRICILARIN OYUNUNA GELMEYİN"

Paylaşımlarında isim vermediği kişiden "Fare suratlı ağdacı cüce" diyerek bahseden Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Şatafatlı açılışlarla sizleri hipnotize edip cebinizdeki parayı almaya çalışan sözde ağdacı, özde dolandırıcıların oyununa gelmeyin. Bu dini para olan fare suratlı ağdacı cüce, sadece bana değil, ifşa sayfalarına da borç takmış, kaçmış. Ağdacı dolandırıcı cüce, kapanan sayfasını açan çocuğun da parasının üstüne yatmış. Hatta bu çocuğu 2. dolandırmasıymış. (10 bin TL)"

"FARE SURATLI AĞDACI, SENİ ÜLKEYE REZİL EDECEĞİM"

"Sağda solda annelik üzerinden duygu sömürüsü yapan sonradan görme bu fare suratlı ağdacı cüce, 25 sene boyunca annesini görmeye gitmeyen, vicdansız pisliğin tekidir. Allah şahit olsun ki çocuğumun rızkı olan o parayı senden alacağım. Ya da seni tüm Türkiye'ye rezil edip paramı öyle alacağım. En yakın zamanda çıkacağım televizyon programında bu fare suratlı tokatçı, ağdacı cücenin beni ve insanları nasıl dolandırdığını en ince ayrıntısına kadar anlatacak, bu tokatçıyı tüm Türkiye'ye rezil edeceğim."

SEVİM ALAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nihat Doğan'a merkez veren güzellik merkezleri sahibi Sevim Alan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, "Bileğinizi gücüne güveneceksiniz, biz bu sektörde bir yerlere gelmiş, isim yapmış, kendimizi kanıtlamışız. Size ekmek kapısı açıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Bileğinizin gücüne güvenin. Bire bin katın, yürüyün gidin" sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak "İç sesim konuşuyor" notunu düştü.

YORUMLAR
500
Defne Joy Foster'ın annesinden Hıncal Uluç çıkışı: Kızım onu kapıda bekliyor Defne Joy Foster'ın annesinden Hıncal Uluç çıkışı: Kızım onu kapıda bekliyor Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü oyuncular veda paylaşımı yaptı Geçirdikleri kazada Tolga Güleryüz'ü kaybeden ünlü oyuncular veda paylaşımı yaptı

Nihat Doğan, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad ile görüşme çağrısı: Masa açılmalıdır
11:43 Beşiktaş'ın eski golcüsü Abobuakar'dan Dünya Kupası için çılgın vaat!
11:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı
11:21 Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilk sözleri: Benimle beraber bu hastalığa yakalananların bazıları kör oldu
11:15 MHP lideri Bahçeli'nin sözleri sonrası alkışlar salonu inletti: Ölünüzü, dirinizi, bir gün hepinizi
11:13 Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu
11:09 TSK'nın hava harekatı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara harekat öncesi bilgi vermedi
11:09 5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim
11:03 ABD beraberliğinin Gallerli futbolcunun neden hüngür hüngür ağladığı ortaya çıktı
10:49 Fatma Şahin, 5 yaşındaki şehidin acılı anneyle birlikte gözyaşı döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 11:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: 5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement