5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim

Gündeme dair yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Nihat Doğan, farklı bir sektöre yönelerek bir markadan güzellik merkezi aldı. Merkezine görkemli bir açılış yaparak 5 milyon TL harcayan Doğan, zarara uğradığı için devretmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Doğan, dolandırıldığını ileri sürerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"DOLANDIRICILARIN OYUNUNA GELMEYİN"

Paylaşımlarında isim vermediği kişiden "Fare suratlı ağdacı cüce" diyerek bahseden Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Şatafatlı açılışlarla sizleri hipnotize edip cebinizdeki parayı almaya çalışan sözde ağdacı, özde dolandırıcıların oyununa gelmeyin. Bu dini para olan fare suratlı ağdacı cüce, sadece bana değil, ifşa sayfalarına da borç takmış, kaçmış. Ağdacı dolandırıcı cüce, kapanan sayfasını açan çocuğun da parasının üstüne yatmış. Hatta bu çocuğu 2. dolandırmasıymış. (10 bin TL)"

"FARE SURATLI AĞDACI, SENİ ÜLKEYE REZİL EDECEĞİM"

"Sağda solda annelik üzerinden duygu sömürüsü yapan sonradan görme bu fare suratlı ağdacı cüce, 25 sene boyunca annesini görmeye gitmeyen, vicdansız pisliğin tekidir. Allah şahit olsun ki çocuğumun rızkı olan o parayı senden alacağım. Ya da seni tüm Türkiye'ye rezil edip paramı öyle alacağım. En yakın zamanda çıkacağım televizyon programında bu fare suratlı tokatçı, ağdacı cücenin beni ve insanları nasıl dolandırdığını en ince ayrıntısına kadar anlatacak, bu tokatçıyı tüm Türkiye'ye rezil edeceğim."

SEVİM ALAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nihat Doğan'a merkez veren güzellik merkezleri sahibi Sevim Alan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, "Bileğinizi gücüne güveneceksiniz, biz bu sektörde bir yerlere gelmiş, isim yapmış, kendimizi kanıtlamışız. Size ekmek kapısı açıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Bileğinizin gücüne güvenin. Bire bin katın, yürüyün gidin" sözlerinin yer aldığı bir videoyu paylaşarak "İç sesim konuşuyor" notunu düştü.