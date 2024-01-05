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Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu - Son Dakika
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Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu

87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Algan, evinde senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Algan'ın ani ölümü sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Algan, cumartesi günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Algan'a olan sevgi ve saygılarını paylaştı.

Usta Oyuncu Ayla Algan\'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
05.01.2024 - 15:06,
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87 yaşındaki usta oyuncu Ayla Algan evinde senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu. Ayla Algan'ın ani ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan isimle, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Evinde senaryo okurken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Algan, cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Algan için, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Algan, öğle namazının Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

YEŞİM SALKIM

"Tüm kalbimdeki sevgi ve saygıyla hatırlayacağım büyüğüm huzurlu uykular. Ayla Algan gerçek sanatçı, baba dostu."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SERRA TOKDEMİR

"Benim biriciğim… Kıymetlim… Çocuk ruhlum… Oyunculuğu öğrendiğim… Oyun arkadaşım… Büyüğüm, akıllım… Çok üzgünüm… Emeğin çok üzerimde… Nurlarda uyu canım hocam Ayla Algan seni çok seviyorum."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BEDİA AKARTÜRK

"Usta sanatçı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz..."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MELTEM CUMBUL

"Ayla Algan. Ah Güzel İstanbul. Işıklarda uyusun."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DENİZ SEKİ

"Büyük usta Ayla Algan'ı kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Bambaşka bir kadındı. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AJDA PEKKAN

"Türk sinema, tiyatro ve müziğinin büyük emektarı, duayen Ayla Algan'ımızı kaybetmiş olmanın derin hüznünü yaşıyorum, olağanüstü bir entelektüel idi. Mekanı cennet, yolu yolculuğu ışıklarla dolsun."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

FİLİZ TAÇBAŞ

"Türk tiyatro ve sinemasının duayen ismi, usta oyuncu Ayla Algan'ın aramızdan ayrılmasına çok üzüldüm. Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Huzurla uyuyunuz Ayla Hanım…. Koca Öküz şimdi öksüz…"

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bir yıldız daha kaydı bugün… Küçüklüğümden beri hayranı olduğum, bende yeri ayrı olan Ayla Algan… Ah Ayla ablacım… Ayla abla sinema ve tiyatronun duayen oyuncusu olmakla kalmayıp yüzlerce meslektaşına ışık tutmuş bir usta, sevenlerinin kalplerine o güler yüzüyle dokunabilmiş iyi bir insandı. Tüm güzellikler yitip gidiyor… Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DEMET EVGAR

"Hayatını inandığı şeyle, cesaretle, hep çalışarak, neşeyle yaşayan ilham kaynağı Ayla hocamız. Her ölüm zamansız gibi yaşı olmayanlara. Özgür ruhuna selam olsun. Minnetle"

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

DEMET AKBAĞ

"Ayla Algan usta başımız sağ olsun, huzur içinde yatsın."

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ÖZCAN DENİZ

"Mekanın cennet olsun sevgili değerli Ayla Algan"

Oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
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Ayla Algan, Magazin, Son Dakika

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