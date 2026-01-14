Oktay Kaynarca\'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

Uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın ifadesine ulaşıldı.

Son günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ocak Salı sabahı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın gözaltına alındığını açıkladı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rabia Karaca

"FOTOĞRAFTAKİ EĞLENCE GRUBUNA TANIK OLDUM"

Kaynarca'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Oktay Kaynarca ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söyledi. Kaynarca'ya Günyüzü Konakları'ndaki eve gidip gitmediği soruldu. Kaynarca, "Günyüzü Konakları'ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum" dedi.

"MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NDAN 100 BİN DOLAR ALDIM"

Kaynarca'ya, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesindeki "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti" sözleri soruldu. Bu beyanı kabul eden Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN FUHUŞ SORUSU

Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu belirten Kaynarca, "Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım" dedi.

Rabia Karaca'yı kesinlikle tanımadığını belirten Oktay Kaynarca şöyle devam etti:

"Rabia Karaca'nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz."