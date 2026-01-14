Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu - Son Dakika
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
14.01.2026 13:27
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
Haber Videosu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca'ya Rabia Karaca'nın "Murat Gülibrahimoğlu ile birbirlerine kadın hediye ediyorlardı" sözleri soruldu. Ünlü oyuncu bu soruya, "Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz." dedi.

Uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın ifadesine ulaşıldı.

Son günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ocak Salı sabahı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın gözaltına alındığını açıkladı. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rabia Karaca

"FOTOĞRAFTAKİ EĞLENCE GRUBUNA TANIK OLDUM"

Kaynarca'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Oktay Kaynarca ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söyledi. Kaynarca'ya Günyüzü Konakları'ndaki eve gidip gitmediği soruldu. Kaynarca, "Günyüzü Konakları'ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum" dedi.

"MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NDAN 100 BİN DOLAR ALDIM"

Kaynarca'ya, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesindeki "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında Ortadoğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti" sözleri soruldu. Bu beyanı kabul eden Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

DİKKAT ÇEKEN FUHUŞ SORUSU

Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu belirten Kaynarca, "Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım" dedi.

Rabia Karaca'yı kesinlikle tanımadığını belirten Oktay Kaynarca şöyle devam etti:

"Rabia Karaca'nın ifade ettiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanı kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ocak Salı sabahı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, fuhşa teşvikte bulunmak, aracılık etmek ya da yer temin etmek ile kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçlarından birini ya da birkaçını işledikleri yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Savcılık, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın bu talebi hakimlik tarafından kabul edilmedi. Hakimlik, iki ismin yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı.

Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Demir Ramazan Demir:
    Ne olmuş karı filan mı satmışlar? anlamadım 12 0 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    2 tane motorun lafına habire gündem değiştiriyorlar 7 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Sanat camiası Sanat dan başka herşeye karışmis .Adam gibi işini yapanlari Tenzih ederim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
