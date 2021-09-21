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Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi - Son Dakika

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

21.09.2021 15:41
Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi, System.String[]

BİRAZ DA EMLAKTAN KAZANACAKÜnlü şarkıcı şimdi de emlak varlıklarına yöneldi ve 2017 yılında satın aldığı gösterişli mülkünü satışa çıkardı.

BİRAZ DA EMLAKTAN KAZANACAK

Ünlü şarkıcı şimdi de emlak varlıklarına yöneldi ve 2017 yılında satın aldığı gösterişli mülkünü satışa çıkardı. Bir süredir ASAP Rocky ile yaşadığı romantik ilişkiyle gündemde olan 33 yaşındaki Rihanna'nın malikanesi için istediği rakam ise 7.8 milyon dolar.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

2017'DE SATIN ALMIŞTI

Los Angeles'ta ünlülerin yoğun olarak yaşadıkları Hollywood Hills'teki bu malikaneyi 2017 yılında satın alırken 6.8 milyon dolar ödemişti Rihanna. Malikaneyi, satışa çıkarmadan önce de aylığı 35 bin dolardan kiraya veriyordu ünlü şarkıcı. Rihanna'nın bu mülkü sattıktan sonra elde edeceği parayla yeni bir emlak yatırımı yapacağı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının Los Angeles çevresindeki lüks bölgelerde dört tane malikanesi bulunuyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

BİR ADAM GİZLİCE İÇERİ GİRMİŞTİ

Rihanna'nın bu mülkü satmasının ardında bir süre önce burada yaşanan olumsuz bir olayın olabileceği ileri sürülüyor. Bir süre önce bir adam gizlice Rihanna'nın şu an satışta olan bu malikanesine girmiş ve polis kendisini yakalayıncaya kadar da burada kalmıştı. Rihanna o sırada malikanesinde bulunmuyordu. Bu olayın ardından Rihanna kendisi bu evde yaşamayı bırakıp kiralamaya karar vermişti.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

BİLARDO ODASI DA VAR

Rihanna'nın satışa çıkardığı mülkünün 6 tane yatak odası ve 8 tane banyosu bulunuyor. Ana yapının hemen yanında bir de konuk evi var. Bu konuk evinin içi de her tür imkana sahip. Bir garaj ve spor salonu bu olanaklar arasında. Rihanna'nın elden çıkarmaya karar verdiği mülkün bilardo odası, bir sinema salonu, yüzme havusu ve spa bulunuyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

MÜZİKTEN UZAKLAŞIP MODAYA AĞIRLIK VERDİ

Bir süredir müzik çalışmalarına ara verip iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarlayan Rihanna, bu alanda da kendini kabul ettirdi. Hayranlarının uzun süre yeni albümünü beklediği Rihanna, bir süre önce bu alanın en iddialı ismi olarak nitelendirilen Victoria's Secret firmasına da rakip olarak gösterilmişti. Markasının yeni sezon koleksiyonlarının tanıtımında ise aralarında Bella Hadid'in de bulunduğu günümüzün en gözde top modelleri katılıyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

WINFREY'İN UNVANINI ELE GEÇİRDİ

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi. Müzik çalışmalarını geri plana itip moda alanına yönelen Rihanna'nın iç çamaşırı markasının bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık değere ulaştığı açıklanmıştı. Uzun süredir en çok kazananlar listelerinde yer alan Rihanna böylece yeni bir rekora imza atmış oldu. Rihanna, kadın giyim markası Fenty'yi, pandemide zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı almıştı. Tam herkes onun artık moda alanında iflas ettiğini düşünürken, ünlü yıldızın iç çamaşırı markası Savage X Fenty yüzde 150 büyüdü.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

GEÇEN YIL İLK KEZ O LİSTEYE GİRDİ

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti. Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. Rihanna müzisyen, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

O BÜYÜK SERVETİ BÖYLE ELDE ETTİ

Rihanna gibi kısa sürede büyük bir servete sahip olduğunuzda bunu yönetmek hiç de kolay olmaz. Aynı zamanda ticari bir zekası da olan Rihanna da bunu unutmadı ve servetini yönetmesi için işinde iyi, konusunda uzman profesyonellerle çalışmayı tercih etti. Rihanna şöhretini şarkı söylemeye borçlu. Bu yüzden kariyerinin ilk dönemlerinde sadece o konuya odaklanmıştı. Fakat sonra gelir kaynaklarını çoğalttı. Böylece sadece tek bir işten değil yaptığı birçok işten para kazanmaya başladı.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

BOL KAZANÇLI KONTRATLAR

Bol kazanç getirecek kontratlar imzaladı. Rihanna, kısacık zamanda sahnelerde ve plak listelerinde öyle çok parladı ki, birçok ünlü firmanın da dikkatini çekti. Bu dönemde kendisine gelen teklifleri dikkatlice inceledi ve bazı ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü oldu.Balmain, Armani gibi firmalarla birlikte çalıştı. 2014 yılında Puma'nın yaratıcı direktörü oldu. Firma için ürünler tasarladı. Sadece onun adı bile bu ürünlerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından satın alınmasını sağladı.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU

Yenilmez savaşçı Rihanna... Bu nasıl mı oluyor? Rihanna bir süre önce eski muhasebecisi yüzünden neredeyse iflasın eşiğine gelmişti. Banka hesabında 11 milyon dolar olduğunu sanan Rihanna, eski muhasebecisi yüzünden öyle büyük zarar etti ki paraları kelimenin tam anlamıyla eridi.Geride sadece 2 milyon dolar kaldığını fark eden Rihanna hemen yasal yollara başvurdu. Eski muhasebecisi aleyhine dava açtı ve bu dava sonucunda 10 milyon dolarını geri aldı.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

EMLAK YATIRIMLARI

Emlak yatırımlarına özen gösterdi... Rihanna'nın kazanç kapılarından biri de emlak... Örneğin Batı Hollywood'da 2.7 milyon dolara bir malikane satın aldı.Bir yıl sonra onu 2. 85 milyon dolara satışa çıkardı. Malikane hemen satılmayınca kiralamaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rihanna bu malikaneden ayda 16. 500 dolar Kira geliri elde ediyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

TEK KONUYA ODAKLANIYOR

Bir anda sadece tek bir konuya odaklanıyor. Rihanna, son olarak 2016 yılında Anti adlı albümünü çıkardı. Ondan sonra da bu alanda yeni bir çalışma yapmadı. Bunun nedeni ise onun ilhamını yitirmiş olması değil...Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

SOSYAL MEDYA DA GELİR KAPISI

Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmek de Rihanna'nın başarı sırlarından biri. 72.4 milyon takipçisi olan Rihanna, bu sayede hayranlarıyla da iletişimini koparmıyor. Ürünlerinin tanıtımı bir yana kendisine yapılan kötü yorumlara bile zaman zaman yanıt veriyor. Bu da basına yansıyor ve bu sayede Rihanna gündemde kalmayı başarıyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

BİR YARDIM VAKFI VAR, ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Rihanna, bütün sahip oldukları için hayata teşekkür etmeyi de biliyor. Yani ihtiyaç içindeki insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Clara Lionel Foundation adlı vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında dünyanın güç koşullar altında yaşayan bölgelerine yardım ediyor. 2016 yılında aynı vakıf aracılığıyla bir burs programı da oluşturdu. Ülkesi Barbados başta olmak üzere Brezilya, Küba, Haiti, Guyana ve ABD'de birçok öğrenciye burs veriyor.

Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi
Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi

Rihanna, Müzik, Emlak, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Rihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi - Son Dakika Magazin


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