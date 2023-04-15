RTÜK'ün kararıyla yayından kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisine ünlüler ses yükseltti

Seçime 1 ay kala yeni anket! Cumhur İttifakı önde ama dikkat çeken bir detay var

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'e şikayet edildi. Dizideki bir sahnede zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesinde eşi tarafından camdan aşağı atılınca RTÜK, kadına şiddet sahnesi nedeniyle 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

ÖZETİ YAYINLANIRKEN YAYINDAN KALDIRILDI

Show TV'nin avukatları, RTÜK'ün cezasını mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Cezanın iptali için Twitter'da "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" etiketiyle kampanya başlatılırken, birçok izleyici ve sanatçı karara tepki gösterdi. Kanal avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK cezasına karşın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dizinin son bölümünün yayınlanması beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ankara İdare Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararı dizinin özetinin yayınlandığı sırada geldi ve kanal yönetimi diziyi yayınlandığı esnada ekrandan kaldırmak zorunda kaldı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN RTÜK'E TEPKİ

RTÜK, yayın durdurma gerekçesi olarak, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesini gösterdi Verilen karar dizinin başrol oyuncularının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki geldi. Birçok rakip dizinin başrol oyuncuları kararı karşı çıkarak "Kızılcıkşerbetinedokunma" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kızılcık Şerbeti'ne dayatılan, uygulanan her neyse utanç verici! Bu halk bunu unutmaz."

DEMET ÖZDEMİR

"#kizilcikşerbetinedokunma İnanamıyorum! Gerçekten inanamıyorum! Sesimi çıkartıyorum, yanlarındayım!"

PINAR DENİZ

"O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Yazık gerçekten. #kızılcıkşerbetinedokunma"

DEVRİM ÖZKAN

"#kizilcikşerbetinedokunma! Yazık.."

İZZET ÇAPA

"Bugün, televizyon tarihine kara bir gün olarak geçecek… Türkiye'de ilk kez bir diziye 'sözde' şiddet iddiasıyla 5 kez yayın durdurma cezası verildi. Kim ne derse desin, Kızılcık Şerbeti bir Türkiye gerçeğidir… Yıllar evvel Fatih Altaylı sırtına bıçak saplanmış bir kadın…"

MUSTAFA SANDAL

"İtiraz hakları bile elinden alınan emekçiler ve oyuncular! Kızılcık Şerbeti dizisine uygulanan aşırı ceza uygulamasını ve sansürü kınıyorum! Ah be Ali Sunal, sen konuştun, başka dizi sansürlendi. Sen yine de susma, oyuncularımız susmasın, sanat susmasın. Geçmiş olsun tüm ekibe."