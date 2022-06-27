Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler - Son Dakika
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Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler

27.06.2022 09:16

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, cumartesi düzenledikleri görkemli düğünle tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Çiftin, Çırağan Sarayı'nda yaptıkları düğünde 7 katlı pastayı kılıçla kesmeleri dikkat çekti.

Sosyetenin en ünlü çiftlerinin başında gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim'de Ömer-Arzu Sabancı'nın yalısında küçük bir nikah töreni yaptı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen çiftin düğünü Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelenmişti. Çift, cumartesi akşamı da Çırağan Sarayı'nda ünlü isimlerin akın ettiği bir düğün yaptı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı. Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti

DÜĞÜN PASTASINI KILIÇLA KESTİLER

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün dansı olay oldu. İkilinin birbirlerine mesafeli şekilde ettikleri dans etmesi dikkatlerden kaçmadı. Düğününde dikkat çeken bir diğer detay ise düğün pastası oldu. Çift, yüksek katlı düğün pastasını bıçak yerine kılıç ile kesmeye çalıştı. Hacı ve Nazlı'nın kılıçla kesmeye çalıştığı pastanın sallandığını gören sosyal medya kullanıcıları "Pasta yıkılacak zannettim" yorumunu yaptı.

İşte düğünden kareler...

Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
Görkemli bir düğün yapan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, kılıçla pasta kesti
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Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı... Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler - Son Dakika
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