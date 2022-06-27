Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler

Sosyetenin en ünlü çiftlerinin başında gelen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim'de Ömer-Arzu Sabancı'nın yalısında küçük bir nikah töreni yaptı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında evlenen çiftin düğünü Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelenmişti. Çift, cumartesi akşamı da Çırağan Sarayı'nda ünlü isimlerin akın ettiği bir düğün yaptı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı. Sabancı düğününde siyah smokin takım tercih ederken, Kayı 'Zuhair Murad' imzalı taşlı gelinliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

DÜĞÜN PASTASINI KILIÇLA KESTİLER

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğün dansı olay oldu. İkilinin birbirlerine mesafeli şekilde ettikleri dans etmesi dikkatlerden kaçmadı. Düğününde dikkat çeken bir diğer detay ise düğün pastası oldu. Çift, yüksek katlı düğün pastasını bıçak yerine kılıç ile kesmeye çalıştı. Hacı ve Nazlı'nın kılıçla kesmeye çalıştığı pastanın sallandığını gören sosyal medya kullanıcıları "Pasta yıkılacak zannettim" yorumunu yaptı.

İşte düğünden kareler...