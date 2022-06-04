Kardeşiyle birlikte söylediği Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapan Öykü Gürman, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih içmeli ile nişanlandı.
Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı. Ünlü reklamcı ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Öykü Gürman, "Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Düğün tarihi daha belli değil. Allah kısmet ederse yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz" demişti.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı - Son Dakika