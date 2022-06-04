Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı - Son Dakika
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Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı

04.06.2022 07:36
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gürman, sosyal medya hesabından nişan töreninde çekilen fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

Kardeşiyle birlikte söylediği Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapan Öykü Gürman, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih içmeli ile nişanlandı.

NİŞANDAN İLK KARELER

Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı. Ünlü reklamcı ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.

Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı

"HER ŞEYİN USÜLÜNE GÖRE OLMASINI İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Öykü Gürman, "Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Düğün tarihi daha belli değil. Allah kısmet ederse yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz" demişti.

Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı
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Öykü Gürman, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı - Son Dakika


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