Son dakika magazin haberleri

"Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru!", "Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor!", " Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?", " Esra Erol'da 22 yıllık hasret son buldu" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Tatil için İzmir'e giden Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada ölümden dönen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirtti.
Sunucu Leyla Süleymanova, 6 yıllık eşi milli boksör Sinan Ulutürk'ten şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Eşinin şiddetin yanı sıra kendisini aldattığını söyleyen Süleymanova, "Eşim, 'sen benden büyüksün. Gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim' diyor" açıklamalarında bulundu.
Hakan Akkaya'nın dün akşam düzenlenen defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
'Aykut Enişte 2'nin galası önceki gün gerçekleştirildi. 3 Aralık'ta vizyona girecek olan komedi filminin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ yer alacak. Filmde Hakan Yılmaz 'Talat' karakterine hayat verecek.
La Casa de Papel'in son bölümleri 3 Aralık'ta yayınlanacakken bugün sürpriz bir duyuru geldi. Dizinin ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan 'Berlin' dizisi duyuruldu. Berlin, 2023 yılında yine Netflix'te yayımlanacak.
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde savaş çanları çalmaya başlıyor. Kanal D'nin her hafta heyecanla beklenen dizisinde Derin ve Asya ile Aras ve Volkan arasında gerilim tırmanıyor.
Kanal D ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisi, öyle bir yerden izleyiciyi yakaladı ki herkesi her hafta başka bir heyecana sürüklüyor. Pek çok dizide çözülemeyen konular izleyenleri ekran başında delirtirken, Yargı dizisinde o kadar hızlı çözülüşler yaşanıyor ki "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu sorduruyor her hafta.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara veda ederek hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu dizinin ardından Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı öne sürülen Oktay Kaynarca tartışmalara son noktayı koydu. Kaynarca, "Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık bebeğini acımasızca döven Yunus Göç'e adeta öfke kustu. Yaşanan olaya ateş püsküren Mola, "Suçluya ceza verin diye g..ümüzü yırtıyoruz. Vah ya yazık" ifadelerini kullandı.
Esra Erol'un programına başvuran Burcu Altuntaş, 22 yıldır görmediği annesini bulmak için yardım istedi. Programın dün yayınlanan yeni bölümünde ise anne ve kızın 22 yıllık hasreti bitti. Büyük kavuşmanın yaşandığı programda izleyiciler dahil olmak üzere herkes gözyaşlarına engel olamadı.
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