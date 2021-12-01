Üye Girişi
Son dakika magazin haberleri - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri

01.12.2021 11:40
Son dakika magazin haberleri

"Kaza sonrası Hadise'den ilk açıklama", "Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı", "Aykut Enişte 2 filmi geliyor", "Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?" gibi magazin olaylarından derlenen haberlere bu sayfada erişebilirsiniz.

"Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru!", "Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor!", " Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?", " Esra Erol'da 22 yıllık hasret son buldu" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KAZA SONRASI HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Son dakika magazin haberleri

Tatil için İzmir'e giden Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada ölümden dönen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirtti.

Haberin devamı için tıklayın

LEYLA SÜLEYMANOVA, SİNAN ULUTÜRK'E BOŞANMA DAVASI AÇTI!

Son dakika magazin haberleri

Sunucu Leyla Süleymanova, 6 yıllık eşi milli boksör Sinan Ulutürk'ten şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. Eşinin şiddetin yanı sıra kendisini aldattığını söyleyen Süleymanova, "Eşim, 'sen benden büyüksün. Gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim' diyor" açıklamalarında bulundu.

Haberin devamı için tıklayın

BUKET AYDIN, CESUR GÖĞÜS DEKOLTESİYLE MEST ETTİ

Son dakika magazin haberleri

Hakan Akkaya'nın dün akşam düzenlenen defilesine katılan ünlü sunucu Buket Aydın, giydiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Haberin devamı için tıklayın

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ VİZYONA GİRİYOR!

Son dakika magazin haberleri

'Aykut Enişte 2'nin galası önceki gün gerçekleştirildi. 3 Aralık'ta vizyona girecek olan komedi filminin başrollerinde Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz ve Melis Babadağ yer alacak. Filmde Hakan Yılmaz 'Talat' karakterine hayat verecek.

Haberin devamı için tıklayın

NETFLİX'İN FENOMEN DİZİSİ LA CASA DE PAPEL'DEN DUYURU!

Son dakika magazin haberleri

La Casa de Papel'in son bölümleri 3 Aralık'ta yayınlanacakken bugün sürpriz bir duyuru geldi. Dizinin ana karakterlerinden Berlin'e odaklanan 'Berlin' dizisi duyuruldu. Berlin, 2023 yılında yine Netflix'te yayımlanacak.

Haberin devamı için tıklayın

SADAKATSİZ DİZİSİNDE BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIYOR!

Son dakika magazin haberleri

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde savaş çanları çalmaya başlıyor. Kanal D'nin her hafta heyecanla beklenen dizisinde Derin ve Asya ile Aras ve Volkan arasında gerilim tırmanıyor.

Haberin devamı için tıklayın

YARGI'DA HERKES KENDİ ÇİRKİNLİKLERİYLE YÜZLEŞECEK Mİ?

Son dakika magazin haberleri

Kanal D ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisi, öyle bir yerden izleyiciyi yakaladı ki herkesi her hafta başka bir heyecana sürüklüyor. Pek çok dizide çözülemeyen konular izleyenleri ekran başında delirtirken, Yargı dizisinde o kadar hızlı çözülüşler yaşanıyor ki "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu sorduruyor her hafta.

Haberin devamı için tıklayın

OKTAY KAYNARCA SÜLEYMAN ÇAKIR'A YENİDEN Mİ HAYAT VERECEK?

Son dakika magazin haberleri

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ekranlara veda ederek hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu dizinin ardından Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'ı yeniden canlandıracağı öne sürülen Oktay Kaynarca tartışmalara son noktayı koydu. Kaynarca, "Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı için tıklayın

EZGİ MOLA: BİZ BURADA ADALET ARIYORUZ

Son dakika magazin haberleri

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık bebeğini acımasızca döven Yunus Göç'e adeta öfke kustu. Yaşanan olaya ateş püsküren Mola, "Suçluya ceza verin diye g..ümüzü yırtıyoruz. Vah ya yazık" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı için tıklayın

ESRA EROL'DA 22 YILLIK HASRET SON BULDU!

Son dakika magazin haberleri

Esra Erol'un programına başvuran Burcu Altuntaş, 22 yıldır görmediği annesini bulmak için yardım istedi. Programın dün yayınlanan yeni bölümünde ise anne ve kızın 22 yıllık hasreti bitti. Büyük kavuşmanın yaşandığı programda izleyiciler dahil olmak üzere herkes gözyaşlarına engel olamadı.

Haberin devamı için tıklayın

Son dakika magazin haberleri

Buket Aydın, Sadakatsiz, Ezgi Mola, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son dakika magazin haberleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı 15:46 Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası 15:42 Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den 15:02 Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı 14:45 Bir YouTuber'ın düzenlediği Squid Game videosu rekor kırdı
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Son Dakika Haberleri
15:53 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek
15:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı
15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor
15:46 Abdullah Avcı, Şenol Güneş'i geride bıraktı
15:43 Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı
15:41 Cumhuriyet yazarından Metin Gürcan'la ilgili Aselsan-BAE iddiası
15:26 Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek         
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı         
15:52
Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan Meghan Markle'a sert sözler: Kraliçe'yi incitti, Harry'yi kullandı         
15:43
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Rusya'yı sarsan olay! Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombayla havaya uçurdu Rusya'yı sarsan olay! Komşusunun içinde bulunduğu asansörü bombayla havaya uçurdu         
14:57
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 16:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika magazin haberleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement