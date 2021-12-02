Son dakika magazin haberleri

"Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor", " Demet Özdemir'in dans videosu sosyal medyayı salladı", " Yasmin Erbil'in fotoğrafı beğeni topladı" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazadan su istedi. Su yerine yanlışlıkla çamaşır suyu verilen Aslı Hatemi, hastaneye kaldırıldı.
Bir süredir hasta olduğunu söyleyen şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin negatif çıktığını, zatürre başlangıcı teşhisi konduğunu söyledi.
New ABD'de çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili konuşan aktör Alec Baldwin, tetiği kendisinin çekmediğini söyledi. Yaşanan olaya inanmakta güçlük çektiğini söyleyen oyuncu, konuşurken hüngür hüngür ağladı.
MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu esnasında gergin anlar yaşandı. Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı. Dokunulmazlık oyunun sonunda ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Eliniz süremezsin, delirtme beni" diye isyan etti.
Show TV'nin yeni başlamasına rağmen geniş bir fenomen kitlesi yakalayan dizisi Üç Kuruş'a, ünlü Roman şarkıcı Tarık Mengüç konuk oyuncu olarak katılıyor. Popüler Roman dizisine yine ünlü bir Romanın konuk olması izleyicinin hem dikkatini çekti hem de beğenisini topladı.
Kaderimin Oyunu isimli dizide Esra Dermancıoğlu'nu özleyen hayranları, farklı bir karakterde izleme fırsatı elde edecek. En son Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide Behice isimli karakteri canlandıran oyunu, kötü bir kadın portresi ortaya koymuştu.
Herkesin maskelerin ardındaki ünlü isimleri bilmeye çalışacağı 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında Eda Ece, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol dedektif olacak. Tansel Öngel'in sunuculuğunu yapacağı program Kanal D ekranlarında başlayacak.
Candaş Tolga Işık'ın programına misafir olan Cem Davran, 22 yıl önce magazine damga vuran Sevda Demirel ve Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı. Davran, "Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi ama kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" şeklinde konuştu.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı videoyla sosyal medyada çok konuşuldu. Ekürisiyle sarmaş dolaş dans eden Özdemir'in videosu beğeni topladı.
Cesur pozlarıyla her daim adından söz ettiren Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in cesur paylaşımına anne Nergis Kumbasar ve baba Mehmet Ali Erbil'den kalp ve alev emojisiyle destek geldi.
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