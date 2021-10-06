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Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri - Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

06.10.2021 09:25
Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri, System.String[]

Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı, Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'ın avukatının açtığı suç duyurusu hakkında konuştu, Fatih Terim'in kızı Merve Terim karnındaki bebeğini kaybetti gibi son dakika magazin haberlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Camdaki Kız 14. bölüm 2. bölüm fragmanı yayınlandı, Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola sonrası şimdi de Farah Zeynep Abdullah'a dava açtı,Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan magazin olaylar ile ilgili detaylar burada yer almaktadır.

CAMDAKİ KIZ'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi Camdaki Kız'ın 14. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Eşi Nalan'la yakınlaşmasına rağmen yasak aşkı Cana'dan vazgeçemeyen Sedat, bu sefer yakalanıyor. Gece yarısı aradığı Cana'ya "Bazen belli edemesem de seni çok seviyorum" derken Nalan her şeyi duyuyor.

Başrollerin Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin 14. bölümünün 2. fragmanında ise Sedat, Cana'ya aşkını ilan ederken eşine yakalanıyor. <<<Haberin detayları için tıklayın>>>

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'DAN MUSA ORHAN AÇIKLAMASI

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'ya destek veren Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna sinirlenen Farah Zeynep sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. Bunu da dosyaya ekle" dedi.

Batman'da İpek Er'in intiharının ardından geride bıraktığı mektupta genç kıza tecavüz ettiği yönünde ifadelere rastlanan Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanması büyük tepkilere neden olmuştu. O dönem açıklamalarıyla gündeme damga vuran oyuncu Ezgi Mola hakkında Musa Orhan cephesinden yapılan suç duyurusuna büyük tepki gösterilmişti. Bu tepkilerden birini de oyuncu Farah Zeynep Abdullah gösterdi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

FATİH TERİM'İN KIZI MERVE TERİM KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağının müjdesini veren Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim'in büyük kızı Merve Terim, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olacağının müjdesini vermişti. Ahmet Baran Çetin ile mutlu bir evliliği olan Merve Terim, dün yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

BURAK SERGEN'E EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN GELDİ

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

4 ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'ın ihaneti ile sarsılan oyuncu Burak Sergen'e en büyük destek eski eşi Işıl Sergen'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sergen, "Oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim" sözlerine yer verdi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri

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