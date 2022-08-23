Vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor - Son Dakika
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Vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor

23.08.2022 11:46
Vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Civan Canova, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da düzenleniyor.

Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ÇELENKTEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Civan Canova için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da düzenleniyor. Canova'nın naaşı saat 11.00'de sahneye getirildi. Ailesinin tabutuna yanına koydurduğu "Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar" yazılı çelenk ise görenleri duygulandırdı.

ÜÇ KURUŞ EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Sayısız film ve dizide rol alan Civan Canova'nın son dizisi Üç Kuruş'un oyuncu kadrosu da törende hazır bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen Nesrin Cavadzade, törene beyaz güllerle katıldı. 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, törenin ardından öğlen namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Civan Canova, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Vefat eden Civan Canova için tören düzenleniyor - Son Dakika


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