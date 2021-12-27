Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı

Dayakçı öğretmen hakkında korkunç bir iddia daha! En az ilk yaptığı kadar çirkin

Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı.

ERDOĞAN, KÖPEKLERİN TOPLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.

"SİZİ SEVERİM FAKAT BU BENİM DE GARİBİME GİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci de bu karara itiraz etti. Instagram hesabından Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım" dedi.