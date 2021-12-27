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Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı - Son Dakika

Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı

27.12.2021 10:37

Tuğba Ekinci, sokak hayvanlarının toplatılması kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi çok severim, fakat garibime gitti" açıklamalarında bulundu.

Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı.

ERDOĞAN, KÖPEKLERİN TOPLANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.

"SİZİ SEVERİM FAKAT BU BENİM DE GARİBİME GİTTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci de bu karara itiraz etti. Instagram hesabından Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım" dedi.

Tuğba Ekinci, 'Köpeklerin toplanmasını istiyorum' diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim fakat garibime gitti

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte doku nakline başladı.

Tuğba Ekinci, 'Köpeklerin toplanmasını istiyorum' diyen Erdoğan'ın kararına karşı çıktı: Sizi severim, fakat garibime gitti
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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci, 'Köpeklerin toplanmasını istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı - Son Dakika
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