Twitch Yayıncısı Pqueen, meme kanserine yakalandı

Enerjisi ve neşeli tavırlarıyla tanınan ve kısa sürede 2,5 milyon takipçi kitlesine ulaşan Twitch yayıncısı Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu, YouTube hesabından yayınladığı videoda meme kanserine yakalandığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

"ANNE VE BABA TARAFINDA KANSER GEÇMİŞİ VAR"

Kasım ayında bir ameliyat geçirdiğini söyleyerek erken tanının önemine dikkat çeken Pelin Baynazoğlu, "Kasım ayı ve aralık ayının başları hem benim hem yakın çevrem için çok zordu. Hala da zor" dedi. Hem anne hem de baba tarafında kanser geçmişi bulunduğunu söyleyen Pqueen, memesinde bir kitle fark ettikten sonra doktora başvurduğunu ve bu sürecin ardından da meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

"DUŞTAYKEN MEMEMDE KİTLE FARK ETTİM"

Kanseri çok erken bir aşamada fark eden Pelin Baynazoğlu, "12 Kasım'da duştayken sağ mememde bir kitle fark ettim. Kitle ağrılıydı ve elime çok net bir şekilde geliyordu. Ondan 1 ay önce yine elime bir kitle gelmişti ama sonra baktığımda hissetmemiştim. Genel cerrah hemen ultrasona baktı ve sağ mememe geçtiğimde bir sessizlik oldu ve kitle olduğunu söyledi. Lenflerime sıçramamıştı. Anlatırken bile çok kötü oluyorum. Doktorum meme kanserinin 0 ile 1. evre arasında olduğunu ve kemoterapi almam gerebileceğini söyledi. Kitlem 0 evresinin bile başında olduğu ve kötü huylu olduğu tespit edildi. Acil ameliyat olmak istedim. Benden çok hızlı bir şekilde kitle alındı. Çıkarılan kitle tekrardan patolojiye gönderildi. Buna şans mı denir, fazla panikleyerek hızlı hareket etmek mi denir, bir yerde verilmiş sadaka mı denir bilmiyorum. Ancak ben bu kitleyi çok erken yakaladım ve şu anda iyileşme sürecindeyim" dedi.

Kadın takipçilerini uyaran fenomen, 30 yaşından sonra yılda bir kez meme muayenesi gidilmesi gerektiğini ve sık sık el muayenesi yapılması gerektiğini söyledi.