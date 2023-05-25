Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları - Son Dakika
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Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

25.05.2023 15:34

Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 104'üncü yıl dönümü yurt içinde, yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sessiz kalamayarak sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" sözleriyle anlattığı, Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımın üzerinden 104 yıl geçti. Aralarında Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Hadise, Demet Akalın ve Türkan Şoray'ın bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları...

CEM YILMAZ

"19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, her zaman 19 Mayıs'ın ruhuna uygun ruh halinde olmamızı temenni ederim. Mekanın cennet olsun büyük Atatürk."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Atamızın ışığında, geleceğimiz size emanet gençler..."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ACUN ILICALI

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

HADİSE

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

DEMET AKALIN

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

MURAT DALKILIÇ

"Kadim Türk tarihinde İstanbul'un fethinden sonra Atatürk'ün Samsun'a çıkışı kadar etkili bir tarih yoktur. Her an ezberimize kazınması gereken ilham dolu, adanmışlık yolunu ve ardından gelen Türk milletinin ilelebet sürecek muzafferiyetini çok ince ama güçlü bir mesajla verir bize bu bayramın ismi, namı, şanı… O mesaj neyin korunması gerektiğine dair bugüne ve yarına açık bir emirdir! Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacak ve Türk bütün dünyaya ilham olacaktır. Türk gençliği bunun her nesilde daha da idrakına varıp bayrağı daima büyük bir çeviklik ve eminlikle ileriye taşıyacaktır! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her daim kutlu ola!"

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

DOĞA RUTKAY KAMAL

"İlelebet... Mustafa Kemal Atatürk..."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

FERHAT GÖÇER

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ÖYKÜ SERTER

"Canım Atam. Seni her gün, sonsuz sevgi ve hasretle anıyorum. Aziz ruhun şad olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ZERRİN ÖZER

"Ağlıyorum şu an paylaşımlarımı yaparken canım Atam! Ölene kadar izindeyiz!"

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

CEYHUN YILMAZ

"Mustafa Kemal Paşa istasyon binasındaki odasının penceresinden perondaki askerleri göstererek: 'Bakın şehitler trenden indirilirken yeni askerler biniyor. Ülkeleri için can vermeye hazırlar! Bu kanlı savaşı, kendi topraklarında mazlum dolaşan bu halk mı başlattı beyefendi'"

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

ARDA TÜRKMEN

"19 mayıs Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

DEMET AKBAĞ

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun"

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

HÜLYA AVŞAR

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

YILMAZ ERDOĞAN

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları

EROL EVGİN

"Sevgili dostlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılında artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları
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19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı, Acun Ilıcalı, Türkan Şoray, Cem Yılmaz, Hadise, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları - Son Dakika


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