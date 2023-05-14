Ünlüler Anneler Günü'nü unutmadı! Peş peşe paylaşımlar geldi - Son Dakika
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Ünlüler Anneler Günü'nü unutmadı! Peş peşe paylaşımlar geldi

14.05.2023 18:07

Seçimlerin heyecanının sürdüğü bugün aynı zamanda Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ünlü simalar, sosyal medya hesaplarından peş peşe anneleriyle fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanıyor. Oylarını veren birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Anneler Günü için paylaşımlar yaparak bir kez daha sevgilerini gösterdi.

İşte ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...

AJDA PEKKAN

"Canım Annem özlemle geçen bir sene daha. Işıklar içinde uyu. Her zaman kalbimdesin. Anneler Günün Kutlu Olsun. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

MERT FIRAT

"Anneler gününüz kutlu olsun canım anneler… Evladını kaybeden anneler... Annesini kaybeden evlatlar... Umut dolu, emekçi anneler... Annesiyle arası gergin evlatlar... Evlatlarıyla arası gergin anneler... Anne olmamayı seçenler... Anne olmak isteyenler... Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

MEHMET ASLAN

Başta vatanı uğruna evlatlarını feda etmiş şehit anaları olmak üzere, biricik annemin, Genel Başkanımız Meral Akşener'in ve tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun… Ellerinden öpüyorum."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

MURAT BOZ

"Başta canım Annem ve tüm Annelerimizin Anneler gününü kutluyorum."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

ARDA TÜRKMEN

"Yüreğinde annelik duygusunu yaşayan ve yaşatan, bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun…"

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

BÜLENT ŞAKRAK

"Anneler günün kutlu olsun Meral"

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

METİN AROLAT

"Sensiz geçen tek bir günüm yok ki hala benim. Sen de beni unutmazsın dimi mi oralarda Anneler günün hep kutlu olsun benim canım kuzum. Hayatta olan yada olmayan tüm annelere dualarımı yolluyorum. Anneler gününüz kutlu olsun."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

SEREN SERENGİL

"Başta beni yetiştiren üstüme titreyen beni hayattaki her şeyden çok seven, minnetle sevgimi dile getirecek kelimeler bulamadığım annem başta olmak üzere çok yakın bir zamanda depremde kaybettiğimiz ve çok özlediğimiz Tohma'nın annesi Suna teyzemin, depremde hayatını kaybetmiş tüm annelerin ve geride bıraktiklari herkesin acısını paylaşıyorum ve onlara sımsıkı sarılıyorum anne olan tüm arkadaşlarımın büyüklerimin anneler gününü kutluyorum..."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

DEMET ŞENER

"Anne olan olmayan, içinde annelik duygusu barındıran, bir canlıya tüm sevgisini veren herkesin anneler günü kutlu olsun."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

ZUHAL TOPAL

"Anneler Günümüz Kutlu Olsun"

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

PINAR ALTUĞ ATACAN

"İyi ki senin evladın olmuşum annem. Özlüyorum hem de çok."

Seçimin gölgesinde kalan Anneler Günü unutmadılar! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar
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Son Dakika Magazin Ünlüler Anneler Günü'nü unutmadı! Peş peşe paylaşımlar geldi - Son Dakika


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