Ünlülerin 1 Mayıs İşçi Bayramı paylaşımları - Son Dakika
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Ünlülerin 1 Mayıs İşçi Bayramı paylaşımları

01.05.2023 16:23

Türkiye'nin dört bir yanında memur ve tüm çalışanlar tarafından kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ünlü isimler de destek verdi. Yılmaz Erdoğan, Alişan, Şebnem Bozoklu, Eda Ece ve daha birçok isim, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak emeğin ve çalışmanın önemine vurgu yaptı.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, bu sene de ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

YILMAZ ERDOĞAN

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

HALUK LEVENT

"Hangi fikre sahip olursanız olun bir yerde grev var ise o işçilere uğrayın. Selam verin, destek verin. Emek, alın teri kutsaldır. 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

ALİŞAN

"1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

ESRA EROL

"Daha güzel bir dünya, daha iyi bir insanlık için emek veren herkesin bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

DEMET AKBAĞ

"1 Mayıs emeğin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

ŞEBNEM BOZOKLU

"Tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

EDA ECE

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

PETEK DİNÇÖZ

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

ÇAĞLA ŞIKEL

"1 Mayıs..."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

HAKAN ALTUN

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

HASİBE ÖZLEM EREN

"Yaşasın 1 Mayıs. İşçinin , emekçinin bayramı kutlu olsun"

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

BERRAK TÜZÜNATAÇ

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

HAKAN URAL

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

GÜLBEN ERGEN

"1 Mayıs İşçi Bayramı."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

ÖZLEM YILDIZ

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

MELEK MOSSO

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları
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Son Dakika Magazin Ünlülerin 1 Mayıs İşçi Bayramı paylaşımları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlülerin 1 Mayıs İşçi Bayramı paylaşımları - Son Dakika
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