İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, bu sene de ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"Hangi fikre sahip olursanız olun bir yerde grev var ise o işçilere uğrayın. Selam verin, destek verin. Emek, alın teri kutsaldır. 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun."
"1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun."
"Daha güzel bir dünya, daha iyi bir insanlık için emek veren herkesin bayramı kutlu olsun."
"1 Mayıs emeğin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs."
"Tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun."
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"1 Mayıs..."
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"Yaşasın 1 Mayıs. İşçinin , emekçinin bayramı kutlu olsun"
"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."
"1 Mayıs İşçi Bayramı."
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."
"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."
Son Dakika › Magazin › Ünlülerin 1 Mayıs İşçi Bayramı paylaşımları - Son Dakika