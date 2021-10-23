Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
23.10.2021 08:37
Seksenler dizisinde rol alan Kemal Kuruçay, sette ezberini okuduğu esnada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümü başta Seksenler dizisi oyuncuları olmak üzere sanat dünyasını da büyük üzüntüye soktu.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun zamansız ölümü sanat dünyasını yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isimler, duygularını dile getirdi.
ANKARA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK
Hastanede yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, çocuklarının yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Öte yandan oyuncunun ölmeden önce sette çekilen son görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.
İşte ünlü isimleri Kemal Kuruçay için paylaşımları...
ŞORAY UZUN
SUZAN KARDEŞ
ORHAN AYDIN
BÜLENT EMRAH PARLAK
ECEM ÖZKAYA
ŞEYLA HALİS
SABAHAT AKKİRAZ
ŞAHİN IRMAK
IŞIN KARACA
ZEYNEP SEVER DEMİREL
AYŞE TOLGA
ONUR DİLBER
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