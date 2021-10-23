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Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

23.10.2021 08:37

Seksenler dizisinde rol alan Kemal Kuruçay, sette ezberini okuduğu esnada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun ani ölümü başta Seksenler dizisi oyuncuları olmak üzere sanat dünyasını da büyük üzüntüye soktu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisindeki "Seyfi" karakteriyle gönüllerde taht kuran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, sette ezberini okurken geçirdiği kalp krizi yüzünden 59 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun zamansız ölümü sanat dünyasını yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü isimler, duygularını dile getirdi.

ANKARA'DA SON YOLCULUĞA UĞURLANACAK

Hastanede yapılan 45 dakikalık müdahaleye rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, çocuklarının yaşadığı Ankara'da toprağa verilecek. Öte yandan oyuncunun ölmeden önce sette çekilen son görüntüsü de ortaya çıktı. Videoda Kuruçay'ın oyuncu arkadaşları ve set ekibiyle eğlenceli anları göze çarpıyor.

İşte ünlü isimleri Kemal Kuruçay için paylaşımları...

ŞORAY UZUN

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SUZAN KARDEŞ

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ORHAN AYDIN

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BÜLENT EMRAH PARLAK

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ECEM ÖZKAYA

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ŞEYLA HALİS

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SABAHAT AKKİRAZ

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ŞAHİN IRMAK

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

IŞIN KARACA

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ZEYNEP SEVER DEMİREL

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AYŞE TOLGA

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

ONUR DİLBER

Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

Kemal Kuruçay, Kalp Krizi, Tiyatro, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu - Son Dakika
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