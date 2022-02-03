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Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu

03.02.2022 16:25

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı sebebiyle 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılandığı davada, sevgilisi Şevval Şahin tanık olarak dinlendi. Ağlayarak ifade veren Şahin, Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize itmediğini, Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü ifade etti.

Üsküdar'da ünlü bir restoranda 24 Haziran 2021 tarihinde eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile birlikte yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle 3 ayrı suçtan toplamda 34 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Yiğit Marcus Aral ve müşteki Kerem Kamışlı katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Aral'ın sevgilisi Şevval Şahin duruşmada tanık olarak dinlendi.

"KEREM ARKADAŞIM, O GÜN DE YEMEK YEMEĞE GİTTİK"

Şahin ifadesine, 'Öncelikle ben İngiltere'de büyüdüm. Türkçem çok iyi değil. Yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın' diyerek başladı. Kerem Kamışlı normal bir arkadaş olduğunu söyleyen Şahin, şunları anlattı: "Olay günü birlikte yemeğe geçtik. Tekne ile geçtik. Deniz kenarında bir restorana gittik. Deniz kenarına en yakın masaya oturduk. Yaklaşık 1 saat geçti. Hatta kendi aramızda denize çok yakın oturduk bir kaç kadeh içersek sarhoş olup denize düşebiliriz diye şakalaştık. Kerem, Yiğit ve benim ortak çok arkadaşımız var. Karşılaşma ihtimalimiz de yüksek. Kerem bana 'Yiğit'i görebiliriz' dedi. Ben de Yiğit gelirse otururuz konuşuruz bir şey yapacağını zannetmiyorum dedim."

İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, olay gününü gözyaşları içinde anlattı

"KEREM'İN BİR SÖZÜ OLAYI KIZIŞTIRDI"

"Sonra Yiğit yanımıza geldi, yanımıza oturdu. 'Özür dilerim bir şey soracağım' dedi. Kerem'in elini sıktı. Kendini tanıttı. Sonra Kerem'e, 'sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı, biraz bekleseydin bari' diyerek fırsatçı gibi bir şey söyledi. Sonra aralarında konuşuyorlardı. Ben de Yiğit'e 'sen böyle buraya gelemezsin, ben Kerem yüzünden seninle ayrılmadım, Kerem'le alakası yok' dedim" diye konuştu. Şahin ifadesinin devamında, "Kerem 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dedi. Yiğit de, 'Ben 20 yıldır Amerika'da yaşıyorum sen kimsin?' dedi. Kerem de, 'Uçakların yüzde 30'u bizim. İstersem seni ülkeye sokmam' dedi. Olayı kızıştıran da bu oldu."

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
Kerem Kamışlı'nın olay fotoğrafı

ŞAHİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: KEREM DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ

Kerem Kamışlı'nın garsonlardan Aral'ı masadan kaldırmasını istediğini söyleyen Şahin, "Yiğit kalkarken Kerem de kalktı. Kerem Yiğit'in kolunu tuttu. Yiğit de kolunu silkelerken Kerem de dengesini kaybederek denize düştü. En yakındaki garson koşarak Kerem'e kolunu uzattı. Yiğit'e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem'in denizden çıktığını gördüm. Üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti. Kerem'den özür diledim" dedi.

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin

"TEHDİT ETTİĞİNİ DUYMADIM"

Sanığın müştekiye hitaben 'seni öldürürüm, bitiririm' şeklinde herhangi bir tehdit veya hakaret ettiğini duymadığını belirten Şahin, "Sanığın müştekiye hitaben 'sen aramıza nasıl girersin, fırsatçılık yaptın' dediğini duydum. Ama onun dışında 'peşini bırakmam, seni bitiririm' şeklinde bir cümlesini duymadım. İtişme sırasında dengesini kaybederek düştü" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sanık Yiğit Marcus Aral ile birlikte olaydan bir ay sonra sevgili olduklarını söyledi.

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu

GARSON: YİĞİT, KEREM BEY'İ SANDALYEYLE DENİZE ATTI

Restoranda çalışan F.K. da duruşmada tanık olarak dinlendi. F.K., "Olay günü müşteki yanında Şevval Şahin'le birlikte restorana geldi. Biz kendilerine servis yaptık. Daha sonra Yiğit bey geldi. Bir şey içmeyeceğini söyledi. Yiğit Aral, 'ben seni burada yaşatmam' deyip küfür ederek müştekiyi sandalyeyle beraber denize attı. O ara ben de Kerem beye yardımcı olmaya çalıştım. Sandalye üzerine kapanmıştı. 5-10 saniye çırpındı. Daha sonra kurtardık" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2021 tarihinde Üsküdar'da bir restoranda Kerem Kamışlı ile Şevval Şahin'in yemek yedikleri sırada Yiğit Marcus Aral'ın Kamışlı ve Şahin'in masasına geldiği ve konuşmaya başladıkları anlatıldı. Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'ya küfür ettiği ve oturduğu sandalyeyi Kamışlı ile beraber denize ittiği belirtildi.

İddianamede, Aral'ın Kamışlı'yı denize attıktan sonra, görevlilerin müştekiye denizden çıkması için yardım etmeye çalıştıkları sırada Kamışlı'nın videosunu çektiği ve daha sonra bu videoları basına vererek, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği de kaydedildi. İddianamede, Yiğit Marcus Aral'ın "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edildi.

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Yiğit Marcus Aral, Kerem Kamışlı, Şevval Şahin, Türkiye, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin


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